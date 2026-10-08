El espíritu ricotero volverá a sonar fuerte en Neuquén con la llegada de Superlógico, una banda dedicada a homenajear la obra de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La presentación será este viernes 10 de octubre en Mood Live, donde el público podrá disfrutar de un recorrido por las canciones que marcaron a una de las bandas más influyentes del rock argentino.

Superlógico comenzó su historia en 2005, cuando debutó en el Chascomús Rock. Desde entonces, su crecimiento se fue construyendo principalmente a través del boca a boca y de la respuesta del público, hasta convertirse en una de las propuestas dedicadas al universo ricotero con mayor recorrido dentro de la escena nacional.

Superlógico llegará a Neuquén para homenajear la música de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Con el paso de los años, la banda estableció una de sus principales bases en el Teatro de Flores, escenario en el que ya realizó más de 200 presentaciones. Además, recorrió distintas ciudades del país con múltiples shows y en 2023 alcanzó otro de sus grandes hitos al presentarse por primera vez en el Luna Park.

La propuesta de Superlógico busca mantener vigente el legado de Los Redondos a través de cada presentación. Con una puesta centrada en la música y en la conexión con el público, el grupo continúa llevando su homenaje a distintos escenarios y prepara ahora una nueva noche ricotera en Neuquén.

Las entradas para la presentación están disponibles por ProTickets y en la boletería de Mood Live.

Las entradas para el show ya se encuentran disponibles a través de ProTickets y también en la boletería de Mood Live. La boletería funciona de martes a sábado de 10 a 14 y de miércoles a domingo de 19 a 23, por lo que quienes quieran ser parte de la fecha podrán adquirir sus tickets de manera anticipada.