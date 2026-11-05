Durante la pandemia, Barbie Simons tomó una decisión sobre la herencia que había guardado durante años: puso una suma importante en una mesa de dinero por recomendación de conocidos. La periodista contó en Blender que esa inversión terminó, según su relato, en una estafa que la dejó sin los ahorros que había heredado de su padre, Leonardo Simons.

El reclamo llegó a la Justicia y, según se contó en Puro Show, la periodista no pudo recuperar el dinero. En Blender explicó qué lugar ocupaban esos ahorros en sus planes: “Sufrí una estafa con la herencia de mi papá, fue como que me lo vuelvan a quitar. Era lo que me quedaba de mi papá, que siempre cuidé, que nunca toqué, porque yo toda mi vida laburé desde que tengo uso de razón y desde que tengo 19 años viví de mi trabajo y siempre por suerte me fue muy bien. Era un seguro, un respaldo, mi jubilación para el día que ya no pueda trabajar”.

Otras 25 personas habrían sido perjudicadas por el mismo financista, según trascendió. Al contar cuándo se quedó sin el dinero, Barbie Simons distinguió el momento de la pérdida del año en que había decidido invertir: “Me estafaron, eso fue el año pasado”.

Angie Balbiani explicó en Puro Show de dónde venían las referencias que llevaron a la periodista a confiar en el hombre: “Era una persona de confianza entre un grupo de personas de muchísimo dinero, uno con esa referencia dice, bueno, voy a confiar, pero no era un amigo”.

Nancy Duré contó en el mismo programa qué pasó cuando la periodista intentó recuperar lo que había invertido: “Hace un poco más de un año y medio esta persona desaparece, entonces Barbie en la desesperación empieza un juicio, que le llevó un año y medio, ella la pasó muy muy mal el año pasado. El financista se declaró en quiebra, no tiene ningún activo y por lo tanto ella no puede recuperar nada de su dinero”.

Al recordar a su padre, Barbie Simons puso el acento en los años de trabajo que había detrás de esa herencia: “Fue eso, fue que me quiten la otra parte que me quedaba de mi papá, de todo su trabajo en los medios, de una carrera intachable, de mucho sacrificio, de mucho trabajo”. La periodista había cuidado esa reserva para cuando ya no pudiera vivir de su trabajo. Después del juicio, ese respaldo seguía fuera de su alcance.