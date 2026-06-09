La salud de Barbie Simons generó preocupación durante las últimas horas luego de que se conociera que había sido internada de urgencia por un fuerte cuadro de cálculos renales. La noticia despertó la inquietud de sus seguidores, que rápidamente comenzaron a enviarle mensajes para conocer su estado y acompañarla en este complicado momento.

Frente a la repercusión que tomó la información, la propia Barbie Simons decidió utilizar sus redes sociales para aclarar cómo se encontraba. Desde una habitación del Sanatorio Los Arcos, la periodista compartió una imagen en la que se la vio acompañada por su hermana mientras esperaba ser intervenida quirúrgicamente.

A través de una historia de Instagram, la comunicadora agradeció el apoyo que recibió desde que trascendió su internación. Además, reconoció que atravesó horas muy difíciles debido al intenso malestar físico que le provocó el problema renal que la obligó a ser hospitalizada.

“Gracias por todos los mensajes y por preocuparse. Estoy bien, tuve mucho dolor, pero súper bien cuidada por mi novio y por mi hermana”, escribió Barbie Simons, llevando tranquilidad a quienes seguían con atención la evolución de su estado de salud.

Pese a la compleja situación que atravesaba, la periodista se mostró optimista y confiada en que la intervención tendría un resultado favorable. Según explicó, el objetivo de la cirugía era resolver definitivamente el problema causado por los cálculos que afectaban sus riñones.

“En un ratito entro a cirugía para despedirme de estas piedras en el riñón y, si todo sale bien como esperamos, volver pronto a casa”, expresó la panelista, dejando en claro su deseo de recuperarse rápidamente y regresar a su rutina habitual.

¿Cómo está Barbie Simons?

La publicación recibió una gran cantidad de comentarios de apoyo de colegas, amigos y seguidores, quienes le enviaron mensajes de aliento en medio del delicado momento que estaba atravesando. La muestra de cariño se multiplicó en cuestión de horas.

Antes de finalizar su mensaje, Barbie Simons también quiso destacar la atención médica que recibió durante su estadía en el centro de salud. En ese sentido, agradeció especialmente al profesional que encabezó su tratamiento y al equipo que la acompañó durante todo el proceso.

“Gracias al Dr. Lantos y a todo el equipo de Los Arcos por la atención”, concluyó la periodista, que ahora se enfoca en su recuperación tras una intervención que, según expresó, le permitirá dejar atrás una etapa marcada por el dolor y las complicaciones de salud.