La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación después de varios días de internación en la clínica Mater Dei. El periodista de 82 años permanece en terapia intensiva y, aunque su entorno asegura que se encuentra estable, aparecieron nuevas complicaciones que obligaron a modificar los pasos médicos previstos.

El cuadro se volvió más complejo por la detección de un virus intrahospitalario y una falla renal. Esa combinación hizo que los especialistas decidieran postergar la cirugía que Chiche Gelblung tenía programada para el 22 de mayo por una trombosis en el tobillo. Por ahora, no hay una fecha estimada para que reciba el alta.

Dentro de ese panorama, trascendió que el conductor no tiene fiebre y que su evolución se mantiene controlada. Sin embargo, la continuidad en terapia intensiva marca que el seguimiento sigue siendo estricto, especialmente por los antecedentes médicos que arrastra desde hace tiempo y por la necesidad de evaluar cada avance con cautela.

La preocupación no aparece aislada. En abril, Chiche Gelblung ya había sido internado en el Sanatorio Los Arcos, donde le colocaron dos stents cardíacos. En ese momento se habló de un posible infarto, aunque el propio periodista lo negó públicamente y retomó sus actividades poco después, fiel a su estilo de no despegarse del trabajo.

Su historia clínica también incluye enfermedad arterial e insuficiencia renal, motivo por el que debe realizar sesiones periódicas de diálisis. Parte de su entorno vincula esas complicaciones al uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios, un factor que habría tenido impacto en su estado general con el paso de los años.

El doctor Guillermo Capuya se refirió públicamente al presente del conductor y señaló que "tiene dificultades para caminar". Además, lo describió como "un mal paciente porque quiere imponer sus propias reglas y no escucha la voz de los médicos", una frase que refleja la tensión entre el cuidado clínico y la personalidad inquieta del periodista.

Aun internado, Chiche Gelblung seguiría pendiente de su actividad laboral y en contacto con sus productores para mantenerse informado sobre lo que ocurre en su programa. Ese detalle, que para muchos habla de su energía, también expone la complejidad del momento: la recuperación exige reposo, pero su cabeza parece seguir funcionando al ritmo de siempre.