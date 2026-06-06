La salud de Barbie Simons generó preocupación en las últimas horas luego de que se conociera que fue internada de urgencia en el Sanatorio de los Arcos. La periodista y conductora debió acudir a una guardia médica tras sufrir fuertes dolores abdominales que, en un principio, creyó que estaban relacionados con su rutina de entrenamiento. Sin embargo, los estudios revelaron un diagnóstico muy diferente que requerirá una pronta intervención.

La información salió a la luz durante una emisión de LAM, el ciclo de América TV, donde Carolina Molinari brindó detalles sobre la situación. Antes de compartir la noticia, la panelista decidió comunicarse directamente con Barbie Simons para confirmar el cuadro y conocer de primera mano cómo estaba atravesando este complicado momento.

Al aire, Molinari explicó: “La famosa que está internada y que van a operar mañana es Barbie Simons. Se sentía re mal, estaba recontra dolorida. Ella pensó que era un dolor de entrenar, abdominal. No quería ir a la guardia”. Las palabras reflejaron el intenso malestar físico que venía sufriendo la periodista desde hacía varias horas.

Según contó la panelista, fue la insistencia de su pareja lo que finalmente la llevó a buscar atención médica. “Le hicieron los estudios, y tiene cálculos en el riñón. No los puede despedir naturalmente, la tienen que intervenir”, detalló. Tras los exámenes correspondientes, los especialistas determinaron que la mejor alternativa era realizar una cirugía para resolver el problema.

Lo llamativo es que apenas unas horas antes de que trascendiera la noticia, Barbie Simons había mantenido una actividad habitual en sus redes sociales. Desde la clínica compartió una publicación vinculada a su trabajo en C5N, donde mostró el look que había utilizado en su programa dedicado al cine, las series y los estrenos.

Los cálculos renales, también conocidos como piedras en los riñones, son acumulaciones sólidas de minerales y sales que se forman dentro del sistema urinario. Dependiendo de su tamaño y ubicación, pueden generar desde molestias leves hasta dolores extremadamente intensos que requieren atención médica inmediata.

¿Qué le pasó a Barbie Simons?

Entre los síntomas más comunes se encuentran fuertes dolores en la espalda o el abdomen, dificultades para orinar, náuseas, vómitos e incluso presencia de sangre en la orina. En algunos casos, estas piedras pueden eliminarse naturalmente, aunque cuando son demasiado grandes o provocan obstrucciones es necesario recurrir a procedimientos médicos específicos.

Por estas horas, Barbie Simons permanece internada bajo observación mientras espera la cirugía programada. Aunque la situación generó inquietud entre colegas y seguidores, se espera que la intervención permita resolver el problema y que la periodista pueda iniciar una pronta recuperación en los próximos días.