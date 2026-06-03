La reciente aparición mediática de Fede Bal volvió a poner en primer plano un conflicto que parecía haber quedado atrás. Durante una entrevista en un canal de streaming, el actor hizo referencia a su escandalosa separación de Barbie Vélez, una historia que años atrás ocupó durante meses las portadas por las denuncias cruzadas y el fuerte enfrentamiento entre ambos.

En la charla, Bal aseguró que con el paso del tiempo sintió que los hechos terminaron favoreciendo su postura. Sus declaraciones generaron un inmediato revuelo en redes sociales y medios de comunicación, ya que se trata de una de las controversias más sensibles de su carrera y de la vida de la hija de Nazarena Vélez.

La respuesta de Barbie Vélez no tardó en llegar. Durante una participación en un programa de streaming, la actriz se mostró profundamente afectada al escuchar los dichos de su expareja. Entre lágrimas, dejó en claro que el tema sigue siendo extremadamente doloroso para ella y expresó su malestar por la reaparición pública de una situación que marcó su vida.

“Me generó el trauma más grande de mi vida”, lanzó Barbie al referirse a la relación y a todo lo ocurrido durante aquella etapa. Además, dejó entrever que preferiría no volver a escuchar declaraciones sobre un episodio que considera cerrado, aunque las repercusiones mediáticas lo mantengan vigente.

La situación también tuvo eco en las familias de los protagonistas. Carmen Barbieri, madre de Fede, eligió mantener una postura distante y evitó profundizar sobre el conflicto. La conductora sostuvo que no siente enojo ni resentimiento y recordó que la cuestión ya tuvo una resolución judicial.

Por su parte, Nazarena Vélez se mostró visiblemente emocionada al hablar del sufrimiento que atravesó su hija durante aquellos años. La actriz y productora no pudo contener las lágrimas al recordar el impacto que tuvo el conflicto en la vida personal y emocional de Barbie.

Carmen Barbieri habló sobre Barbie Vélez

Ante la magnitud que tomaron las repercusiones, Fede Bal decidió volver a expresarse públicamente. En esta oportunidad optó por bajar el tono de la discusión y aseguró que no tiene intención de continuar alimentando la polémica. “No hablo nunca más de esto. Ya es un tema terminado. Respeto la decisión de Barbie”, afirmó.

Mientras tanto, distintas voces del espectáculo recordaron que la Justicia sobreseyó a ambas partes en las denuncias que se realizaron durante aquel proceso. Sin embargo, más allá de los aspectos judiciales, las recientes declaraciones demostraron que el tema sigue despertando fuertes emociones y continúa siendo uno de los capítulos más impactantes y recordados de la historia reciente de la farándula argentina.