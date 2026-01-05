Federico Bal, uno de los actores argentinos más conocidos por sus numerosas relaciones amorosas, volvió a estar en el centro de la atención pública por un detalle que circula en redes sociales. El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal fue descubierto utilizando la misma frase para todas las mujeres con las que mantiene un vínculo romántico.

Este detalle salió a la luz a partir de una publicación de su actual pareja, Evelyn Botto, quien compartió un carrete de imágenes en Instagram para resumir su 2025, acompañándolo con la frase “El año que aprendí a volar”. Bal reaccionó con un comentario que decía “Me muero con vos” y Botto respondió con un corazón, confirmando así su relación que fue blanqueada semanas atrás.

Sin embargo, seguidores atentos notaron que ese mismo mensaje había sido usado por Bal el 24 de febrero de 2024 en una publicación de Flor Díaz, otra de sus exparejas. En esa oportunidad, la actriz había compartido una foto personal y el actor respondió con las mismas palabras, lo que había generado rumores sobre su vínculo en ese momento.

La repetición exacta del comentario se viralizó rápidamente entre los usuarios, quienes se dividieron entre quienes defendieron a Bal argumentando que es simplemente una expresión común en su manera de comunicarse, y quienes criticaron la falta de originalidad y la repetición de un patrón en sus mensajes públicos hacia sus parejas.

Entre los comentarios que se viralizaron destacan frases como “Te morís con todas”, “Siempre el mismo comentario” y “No se te cae una idea distinta”, reflejando el tono humorístico y crítico con que muchos usuarios tomaron la situación.

Fede Bal repite frase romántica en redes con todas sus parejas

Fede Bal ha tenido una vida amorosa muy activa con varias mujeres conocidas del medio artístico, entre ellas Barbie Vélez, Flor Marcasoli, Flor Díaz, Sofí Aldrey, Tamara Gala, Laurita Fernández y Evelyn Botto. También mantuvo romances breves con Silvina Escudero y Claudia Albertario. Algunas de estas relaciones finalizaron con polémicas vinculadas a infidelidades, lo que acentúa el interés público por sus modos de relacionarse.