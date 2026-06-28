La repentina ausencia de Cinzia Francischiello dentro de Gran Hermano Generación Dorada encendió la curiosidad de los seguidores del reality. Durante algunas horas, la participante venezolana no apareció en la transmisión y eso alcanzó para que comenzaran las especulaciones sobre qué había pasado. Sin embargo, su salida tuvo un motivo puntual y no estuvo relacionada con una decisión del juego.

El dato fue revelado por Laura Ubfal en La Linterna, donde explicó que la producción tuvo que organizar un operativo especial para que la jugadora pudiera cumplir con una obligación personal fuera de la casa. Según contó, Cinzia Francischiello "salió para hacer un trámite migratorio. Se le vencía la visa de Venezuela, tenía fecha prevista, la tenés que hacer sí o sí".

La situación obligó al programa a interrumpir momentáneamente el aislamiento de la participante, aunque bajo condiciones muy estrictas. El motivo era administrativo y estaba vinculado a su permanencia legal en el país, ya que la venezolana necesitaba regularizar documentación para seguir dentro de Argentina sin inconvenientes.

En ese sentido, Ubfal aclaró que se trataba de un "trámite de renovación", ligado a su visa de trabajo. Ese punto explicó por qué no podía postergarse y por qué la producción debió permitirle salir de la casa pese a que una de las reglas centrales del formato es el encierro absoluto.

Lo más llamativo fue el cuidado que se tomó para que la salida no contaminara el juego. Cinzia no tuvo contacto libre con el exterior ni recibió información que pudiera alterar su participación en el reality. La idea fue que cumpliera con el trámite, pero sin romper el aislamiento que exige Gran Hermano.

De hecho, Laura Ubfal remarcó que la participante regresó sin saber nada de lo que estaba ocurriendo fuera de la casa, incluso en relación a un tema muy sensible para su país de origen. Según detalló, "ni se enteró del terremoto de Venezuela, hubo aislamiento total. La llevaron vendada y con auriculares".

Así, el misterio por la ausencia de Cinzia Francischiello terminó teniendo una explicación concreta: no hubo abandono, sanción ni privilegio vinculado al juego, sino una gestión migratoria impostergable. La producción buscó mantener el secreto y cuidar el protocolo para que la participante pudiera volver a la casa sin información externa y en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros.