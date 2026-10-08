Barby Franco se alejó del panel entre risas después de lanzar un comentario sobre Pampita que sus compañeros enseguida quisieron aclarar. La escena ocurrió en Pasó en América, donde una defensa de la relación de su amiga con Martín Pepa terminó abriendo una pregunta sobre el futuro de la pareja.

La charla estaba centrada en la reconciliación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen. Augusto Tartúfoli aprovechó ese tema para ironizar sobre cuánto duraban las relaciones de la menor de las Nara y también mencionó a Pampita. La comparación provocó la reacción de la amiga de la modelo.

Barby Franco rechazó el comentario y fue más allá de asegurar que el romance estaba bien: “¡No! ¡Está re bien con Pepa, no la chucees! Se va a casar...”. Natalie Weber reparó en esas últimas palabras y le pidió precisiones. En lugar de ampliar la información, la panelista optó por retirarse entre risas.

Ante la posibilidad de una boda, Sabrina Rojas tomó la frase de su compañera y dirigió una advertencia al polista: “Yo te digo algo Martín Pepa... Vos la hacés sufrir y se pudre. Te vamos a buscar el país entero. Amala fuerte, que se lo merece”. El comentario acompañó la defensa de Pampita.

Martín Salwe sumó otro elemento a la conversación: un reciente posteo de la modelo, con manos rezando y una novia como emojis, que incluía un fragmento de Zona de promesas, de Soda Stereo: “Mamá sabe bien, perdí una batalla - quiero regresar sólo a besarla - no está más ser mi dueño otra vez - ni temer que el río sangre y calme - al contarle mis plegarias - mamá sabe bien, pequeña princesa - cuando regresé, todo quemaba - no está sumergirme otra vez - ni temer que el río sangre y calme. sé bucear en silencio - tarda en llegar, y, al final, al final hay recompensa”.

La reciente peregrinación de Pampita a Luján coincidió con el segundo aniversario del romance. La madre de Pepa había sido el nexo para que se reencontraran después de muchos años, tras caminar con la modelo hacia la Basílica. Desde entonces, el vínculo atravesó idas y vueltas y la distancia por el trabajo de él en Estados Unidos.

Las palabras de Barby Franco dejaron planteada una posibilidad que Pampita no confirmó. La publicación mencionada en el panel también fue leída como una pista, pero no contiene un anuncio de boda. Para conocer si ese paso forma parte de los planes de la pareja, sigue faltando que alguno de sus protagonistas lo diga.