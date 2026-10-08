Maxi Ghione publicó un nuevo descargo tras la denuncia de Emiliano Tarragona que derivó en su detención. Cinco días después de quedar en libertad, el actor habló de las consecuencias personales del episodio y abordó el tema de las adicciones, uno de los puntos que quiso aclarar en el video. También reconoció haber cometido un error, aunque no especificó a qué hecho se refería.

Al negar una adicción, afirmó: “Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida pero no soy adicto. Quiero pedirle una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió”. Mencionó problemas “de índole persona” y agregó: “A veces uno quiere apagarse, anestesiarse, desaparecer ... y me mandé una una macana. Me pongo a disposición para que me hagan los estudios que quieran y ahí va a arrojar que no soy ningún adicto”.

Sobre su familia, contó: “No quiero sumar dramatismo pero por todo esto, perdí a la mujer que amo. Mi hijo también estaba decepcionado”. Del contacto con su hijo, que vive en México, dijo: “Hablé con él por 3 horas y me hizo bien. Al principio, estaba decepcionado porque ve las noticias desde allá. Mi hijo es autista y se crió prácticamente conmigo”.

El pedido de perdón atravesó el descargo: “Quiero antes que nada pedirle una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió”. También expresó: “Nunca le jodí la vida a nadie pero con esto que pasó hice sufrir a la gente que adoro. No quiero meter dramatismo pero todo lo que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo”.

Ante las versiones sobre su trato a los alumnos, sostuvo: “Pueden llamarlos, están a disposición todos mis alumnos para atestiguar que yo hago asados en mi casa con ellos. Una vez eché a uno porque acosó a tres compañeras y a otro porque quiso trompear a otro. Un loquito al que no le gustó”.

Además, Maxi Ghione agradeció al juez Botero y a la fiscal, y reclamó: “Que me devuelvan mi teléfono, lo uso para trabajar y si yo no trabajo, no puedo pagar el alquiler y no como”. Al pedir la devolución de sus armas, aseguró: “En mi vida cometí un delito. Lo de las armas... cualquiera que entre a mi casa va a haber armas por todos lados porque soy coleccionista. Soy legítimo usuario de arma de uso civil condicional, tengo todos los papeles en regla. Se las pido por favor, no las quiero perder. Son de herencia familiar y son muy importantes para mí”.

Maxi Ghione publicó este descargo cinco días después de recuperar la libertad, en el contexto de la denuncia de Emiliano Tarragona. Su reconocimiento del error no incluyó detalles del hecho al que aludía.