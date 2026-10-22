Después de meses de expectativa, Netflix confirmó que el 18 de noviembre estrenará "Gordon", una miniserie argentina de seis episodios dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y protagonizada por Rodrigo de la Serna.

Pero más allá de la historia que contará la producción, hay un dato que despierta interés en la región: buena parte del rodaje se realizó en Bariloche, donde distintos espacios urbanos fueron adaptados para recrear escenarios de la década de 1970.

El Centro Cívico, protagonista del rodaje

Quienes caminaron por el centro barilochense durante las jornadas de filmación pudieron ver vehículos de época, cartelería intervenida y un importante despliegue técnico que modificó temporalmente la postal habitual de la ciudad.

Entre las principales locaciones utilizadas estuvieron el Centro Cívico y sectores de las calles Mitre, Quaglia, España, San Martín y Beruti, que fueron ambientados especialmente para la trama.

La producción también contó con el acompañamiento de la Film Commission Bariloche, que colaboró en la coordinación local del proyecto y en la participación de vecinos, extras y equipos técnicos.

Rodrigo de la Serna protagoniza Gordon, la miniserie de Netflix filmada en Bariloche.

La historia detrás de "Gordon"

La serie está basada en la investigación del periodista e historiador Marcelo Larraquy y reconstruye la vida de Aníbal Gordon, una figura vinculada al delito común, los servicios de inteligencia y la organización parapolicial Triple A durante una de las etapas más oscuras de la historia argentina.

Rodrigo de la Serna encabeza el elenco, acompañado por Matías Recalt, Camila Peralta y Matías Mayer. La producción está a cargo de Preludio Producciones, con Adrián Suar y Diego Andrasnik como productores.

Una vidriera internacional para Bariloche

Más allá del argumento de la miniserie, el estreno volverá a poner a Bariloche en el foco de una producción internacional. Las imágenes registradas en el Centro Cívico y en las calles céntricas mostrarán parte de la ciudad a espectadores de distintos países, consolidando un fenómeno cada vez más frecuente: la Patagonia como escenario elegido para grandes producciones audiovisuales.