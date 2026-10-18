La cuenta regresiva ya comenzó para los fanáticos del cuarteto. Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos fueron confirmados como los artistas centrales de la Semana de la Juventud 2026 y desembarcarán en Bariloche con un show que promete convocar a miles de personas.

La presentación está prevista para el sábado 24 de octubre a las 21 horas en el Centro Cívico, con entrada libre y gratuita, en el marco de los festejos por los 30 años de uno de los eventos juveniles más tradicionales de la ciudad.

Uno de los fenómenos musicales del momento

Eugenia Quevedo atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. Su incorporación a La Banda de Carlitos marcó una nueva etapa para el histórico grupo cordobés liderado por Rubén "Kesito" Pavón, ampliando su alcance y sumando nuevos seguidores dentro y fuera de Córdoba.

La artista se convirtió en una de las voces más reconocidas del cuarteto actual y sus videos y presentaciones suelen alcanzar millones de reproducciones en redes sociales y plataformas digitales.

Un show para toda la familia

Según informaron desde la organización, el recital formará parte de la programación especial de la Semana de la Juventud, que se desarrollará entre el 19 y el 25 de octubre en Bariloche.

Además, integrantes de la banda confirmaron recientemente que se tratará de su primera presentación en la ciudad.

"Es la primera vez que vamos a cantar en Bariloche", señalaron en un saludo difundido para el público local.

La actuación del grupo cordobés aparece como una de las propuestas más esperadas de la agenda de octubre y será el cierre perfecto para una jornada que promete reunir a jóvenes, familias y turistas en el corazón de la ciudad.

Cuándo y dónde