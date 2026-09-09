La relación que Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero comenzaron después de Gran Hermano llegó a su fin apenas tres meses más tarde. Los jóvenes eligieron comunicar la decisión mediante sus cuentas de Instagram, aunque cada uno planteó una mirada diferente sobre el vínculo que habían construido fuera del reality.

La primera en hacer pública la ruptura fue la barilochense, quien compartió un mensaje para explicar que necesitaba iniciar una nueva etapa. "Quería contarles que decidi ponerle fin al vínculo que tenía con manuel y seguir cada uno por su camino", anunció ante sus seguidores, sin mencionar una pelea ni ofrecer detalles sobre una situación puntual.

Luego, Lola Tomaszeuski profundizó sobre los motivos que la llevaron a tomar distancia y puso el foco en su bienestar personal. "Hoy siento que necesito poneme en primer lugar, priorizarme y elegir lo que me hace bien. Me quedo con todo lo lindo que compartimos y le deseo siempre lo mejor", expresó en el comunicado.

Antes de cerrar, la exparticipante agradeció el acompañamiento recibido durante estas horas. "Les agradezco mucho a ustedes por todo el cariño que me dan todos los días, me ayudan muchisimo para estar bien, los amo con todo mi corazón", escribió Lola Tomaszeuski, quien recibió numerosos mensajes luego de confirmar la separación.

La mayor sorpresa apareció cuando Manuel Ibero publicó su propia versión. El joven relativizó el alcance de la relación y aseguró que nunca habían llegado a ponerle formalmente un título. "Sinceramente no le veo mucho sentido a este comunicado porque no éramos pareja formal (es decir, nunca llegamos a ser novios), pero quería comentarles que ya no estamos más juntos con Lola", explicó.

Pese a esa diferencia de enfoques, Manuel Ibero sostuvo que la decisión había sido consensuada y reveló cuál habría sido el problema entre ellos. "De mutuo y común acuerdo decidimos que, como pareja, no éramos compatibles y continuaremos nuestro vínculo como una amistad, igual que la que teníamos en la casa", concluyó.

Los comunicados provocaron repercusión entre los seguidores del reality, especialmente por la corta duración del romance y por la aclaración de que nunca habrían formalizado el noviazgo. Mientras algunos usuarios se mostraron sorprendidos, otros ironizaron sobre la necesidad de anunciar públicamente el final de la historia.

De esta manera, Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero pusieron punto final a la relación que habían iniciado después de salir de la casa. Aunque ella habló de priorizarse y él aseguró que no eran compatibles como pareja, ambos coincidieron en preservar el afecto y recuperar la amistad que mantenían durante Gran Hermano.