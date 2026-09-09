Finalizó el velorio de Chiche Gelblung en la sala de la AMIA en el barrio porteño de Villa Crespo

La despedida a Samuel “Chiche” Gelblung reunió este miércoles a familiares, amigos, colegas y referentes de los medios de comunicación en la sala velatoria de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el barrio porteño de Villa Crespo. El periodista falleció a los 82 años tras permanecer internado en terapia intensiva por complicaciones de salud que se agravaron durante los últimos meses.

Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a llegar personas cercanas al histórico conductor para acompañar a su familia en uno de los momentos más difíciles. Entre los presentes estuvieron figuras del periodismo y el espectáculo que destacaron su trayectoria, su creatividad y la huella que dejó en varias generaciones de comunicadores argentinos.

Un adiós marcado por el reconocimiento y los recuerdos

La periodista Susana Roccasalvo fue una de las colegas que se acercó a despedirlo. Emocionada, recordó la cercanía profesional que mantuvieron durante años y destacó el impacto que Gelblung tuvo en la televisión argentina.

Según relató, el periodista revolucionó la forma de comunicar y siempre mostró una enorme generosidad con quienes trabajaban a su lado. También hizo referencia a la intensa dedicación que mantuvo hacia su profesión hasta sus últimos días, una característica que varios de sus compañeros mencionaron durante la jornada.

Mariano Iúdica, por su parte, resaltó el rol que tuvo Gelblung como consejero y mentor. Lo definió como una persona generosa que supo acompañar a colegas más jóvenes, brindando apoyo tanto en lo profesional como en lo personal.

Las palabras de quienes compartieron espacios de trabajo con él coincidieron en un punto: el periodismo ocupaba un lugar central en su vida y era una de las razones que impulsaban su actividad cotidiana.

El legado de un comunicador que marcó una época

Entre los asistentes también estuvo Graciela Alfano, quien recordó la capacidad creativa del periodista y su habilidad para conectar con la audiencia a través de formatos innovadores que marcaron una etapa de la televisión argentina.

A lo largo de su carrera, Gelblung construyó un estilo propio que combinó periodismo de actualidad, policiales, espectáculos y fenómenos sociales. Su forma de abordar las noticias generó admiración y también debates, pero logró consolidarlo como una de las figuras más reconocidas de los medios nacionales.

Su trayectoria atravesó décadas de transformaciones en la comunicación argentina, manteniéndose vigente en radio, televisión y medios digitales.

Una despedida en silencio y con aplausos

Pasadas las 15.15, el cortejo fúnebre partió desde la sala velatoria rumbo al Cementerio Israelita de La Tablada. El momento estuvo acompañado por un profundo silencio que fue interrumpido por los aplausos de quienes se acercaron para darle el último adiós.

Detrás del vehículo que trasladaba los restos del periodista viajaban su esposa, Cristina Seoane, sus hijos y sus nietos. La familia recibió numerosas muestras de afecto durante toda la jornada.

Con el traslado al cementerio concluyó el velorio de una de las voces más influyentes del periodismo argentino. Su partida deja un legado profesional que seguirá presente en la memoria de colegas, audiencias y generaciones de comunicadores que encontraron en su trabajo una referencia dentro de los medios de comunicación.