El estado de salud de Mirtha Legrand volvió a generar atención este miércoles luego de que el Sanatorio Mater Dei difundiera una nueva actualización sobre su evolución. La conductora permanece internada a raíz de un cuadro respiratorio bronquial, aunque el último informe llevó tranquilidad al señalar que atraviesa una evolución favorable y sin complicaciones.

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, Mirtha Legrand “evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio”. Además, el parte médico precisó que la histórica conductora continúa alojada en una habitación común y acompañada por sus seres queridos durante su permanencia en el centro asistencial.

El informe oficial también estableció los próximos pasos respecto del seguimiento médico. “De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, informó la institución. El documento lleva la firma del Dr. Enrique Echagüe, Director Médico del Sanatorio Mater Dei.

¿Cómo sigue Mirtha Legrand?

La actualización resulta especialmente importante porque durante los últimos días surgieron distintas versiones vinculadas con el estado de salud de la conductora. Sin embargo, desde el entorno médico se mantiene como referencia principal la información comunicada oficialmente por el sanatorio, donde permanece bajo seguimiento y tratamiento por el cuadro que motivó su internación.

La preocupación alrededor de Mirtha Legrand comenzó el domingo 7 de septiembre, cuando se conoció públicamente que había sido ingresada al Sanatorio Mater Dei. El primer parte médico confirmó que presentaba un cuadro respiratorio bronquial y que permanecería internada para recibir atención y permanecer bajo observación de los profesionales.

Durante las jornadas posteriores también trascendieron algunos detalles vinculados con su estadía. Desde su círculo cercano hicieron saber que la conductora se encontraba de buen ánimo y acompañada, mientras continuaba con el seguimiento correspondiente. Esos datos ayudaron a llevar tranquilidad frente a la preocupación que había generado la noticia de su internación.

¿Cómo sigue Mirtha Legrand?

El martes 9 de septiembre, además, trascendió que Mirtha Legrand había compartido un momento de la tarde tomando el té junto a dos amigas mientras permanecía internada. La situación fue interpretada como otra señal positiva, aunque la evolución clínica debía continuar siendo evaluada por los especialistas que siguen su estado.

Ahora, todas las miradas están puestas en la evolución de Mirtha Legrand durante las próximas horas. El nuevo parte médico previsto para el viernes permitirá conocer si mantiene esta evolución favorable, si continúa sin complicaciones y si existen novedades respecto de una eventual alta médica o de la continuidad de su internación.