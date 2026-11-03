Beto Casella se calentó con Juana Viale y la insultó en vivo: “No podés ser tan estúpida”

Beto Casella cuestionó el modo en que Juana Viale habló de marihuana en televisión y convirtió su reacción en un ataque personal. Después de ver las imágenes en su ciclo de América TV, el conductor reclamó responsabilidad ante una audiencia masiva, pero acompañó ese planteo con insultos hacia su colega.

El fragmento correspondía a La noche de Mirtha y mostraba una intervención en tono de broma. “Comportate, por favor, que esto es un programa serio”, dijo la conductora, antes de relacionar la repercusión mediática con las peleas: “Igual, parece que hay que pelearse para que te levanten en todos lados. Nosotros no peleamos, somos puro amor. Nosotros, fumamos 'churri'...”.

Juana Viale agregó una referencia a Mirtha Legrand y se habló a sí misma: “No, por favor Juana. Que está mirando la abuela, ja”. Esa frase completó el tramo en el que había intentado descontracturar la charla. La alusión al consumo fue el punto que Casella retomó al comentar las imágenes.

La respuesta de Beto Casella apuntó tanto a ella como a su familia: “Poco serio, ¿ya tiene 40 años? Hay que ser pavota, por no decir otra palabra, para ufanarte que fumas churros. No se puede boludear con consumos de sustancias en televisión, sobre todo en programas populares. No podés ser tan pavota, si no se le dijo su hermano que la produce o su abuela por ahí no le habla. Alguien se lo tiene que decir, no podés ser tan estúpida. No se jode con esas cosas”.

En otro tramo del descargo, combinó su crítica al mensaje televisivo con afirmaciones sobre consumo y recuperación: “Vamos a decirle a Juana que cree que fumar un churro es una pelotudez, la mitad de los chicos que entran a recuperación entran por el churro con el que vos jodes. Vos podés comprar las mejores flores de Palermo, hay pibes que no pueden y después terminan en problemas. Tiene 40 años, ¿No aprendió nada? Me sacan estas cosas. Son más piolas los pibes del streaming que esta chica. No es gracioso Juana Viale, en tu casa hace lo que quieras, inyectate heroína. Hace lo que quieras, pero esto es televisión”.

Al cuestionar a Juana Viale, Beto Casella también interpeló a su entorno y sugirió que su hermano o su abuela debían marcarle un límite. El desacuerdo sobre una broma televisiva terminó extendido a la familia de la conductora, a la que incluyó en su reproche mientras endurecía las descalificaciones.