El sábado 24 de octubre pondrá a Andy Kusnetzoff y Juana Viale frente a una nueva noche de entrevistas, con invitados que atraviesan momentos muy distintos. Las listas de PH: Podemos Hablar y La noche de Mirtha combinan estrenos, recorridos profesionales y situaciones familiares que ya tuvieron repercusión fuera de la televisión.

Las mesas de Juana Viale en El Trece

A las 21.30, Juana Viale volverá a ocupar la cabecera de La noche de Mirtha mientras Mirtha Legrand continúa recuperándose en su casa. Sus cuatro invitados serán Eleonora Wexler, Marcelo Polino, Agustín Sullivan y Matías Bagnato, una combinación que reúne actualidad artística y el testimonio del único sobreviviente de la Masacre de Flores.

Bagnato llegará a La noche de Mirtha después del estreno de La masacre de Flores, la docuserie disponible desde el 22 de octubre en HBO Max. Son tres episodios dirigidos por Augusto Tejada, con producción ejecutiva de Juan José Campanella. Wexler protagoniza El estado de la unión y La intérprete; Polino prepara su despedida de Fátima Universal, y Sullivan integra La escena prohibida.

Para el domingo 25, desde las 14, Juana Viale recibirá en Almorzando con Juana a Eduardo Blanco, Julia Calvo, Darío Lopilato y Luli Ofman. Blanco protagoniza Empieza con D, siete letras; Calvo encabeza Misery y Lopilato conduce Viralizados. Ofman llegará con su trabajo de humor político en redes, TN y el streaming Aura.

Los invitados de Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar

Cinco figuras compartirán esta edición de PH: Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff: Karina Mazzocco, Sol Pérez, Elina Costantini, Mernuel y Coco Sily. La convocatoria cruzará experiencias del mundo de la televisión y el humor con el recorrido de un creador de contenido que construyó su popularidad en el streaming.

Entre las historias que generan expectativa, Mazzocco tiene un presente televisivo marcado por su participación en MasterChef Celebrity después de su salida de América. Sol Pérez, modelo, conductora y abogada, atraviesa otra etapa personal: la crianza de Marco, su hijo de un año y seis meses.

La participación de Elina Costantini suma interés por las diferencias entre su marido, Eduardo Costantini, y su exesposa, Teresa. A ese conflicto se sumaron las declaraciones de la madre de Elina, quien aseguró que no podía ver a su nieta Kahlo. Su paso por PH: Podemos Hablar abre la expectativa sobre si hablará de esas disputas durante la charla con Andy Kusnetzoff.