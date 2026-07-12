El Mediterráneo, una cabaña de lujo y un look pensado hasta el último detalle marcaron la nueva escapada de Evangelina Anderson en Marbella. La modelo compartió parte de sus vacaciones en la costa española, donde disfruta del verano europeo junto a su familia y amigas.

La ciudad no es un destino desconocido para ella. Evangelina Anderson vivió durante varios años en Marbella, por lo que cada regreso tiene algo de familiaridad, descanso y memoria personal. Esta vez, eligió mostrar su estadía desde La Câbane Beach Club Marbella, uno de los espacios más buscados para pasar el día frente al mar.

Antes de llegar al beach club, la modelo ya había anticipado el clima de sus vacaciones desde la habitación. Frente al espejo, se filmó con una bikini triangular azul, con estampado de hojas en tonos celeste y blanco, y argollas metálicas en el centro. La frase que acompañó la secuencia resumió su estado de ánimo: “Verano TE AMO”.

Los videos tuvieron una estética relajada, pero muy cuidada. En distintos ángulos, se la vio de frente, de perfil y de costado, mientras preparaba su salida hacia la playa. El ambiente, con maderas cálidas, techos altos y mucha luz natural, funcionó como fondo perfecto para una producción improvisada que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Ya instalada en La Câbane, Evangelina Anderson continuó mostrando su día de descanso con el Mediterráneo como protagonista. La cabaña elegida tenía cortinas con estampado de mayólica azul y blanca, palmeras alrededor y una vista abierta al mar. En ese escenario, posó con soltura y mantuvo como eje del look la misma bikini azul estampada.

El estilismo se completó con accesorios que elevaron la propuesta playera. La modelo sumó un sombrero de paja de ala ancha con cinta negra de Prada, anteojos de sol de marco fino y varias pulseras en ambas muñecas. En una de las imágenes apareció de espaldas, mirando hacia el horizonte, mientras que en otra se mostró de frente, con una mano en la cadera y una bandeja azul con una flor roja sobre la mesa.

Las fotos y videos reflejaron una combinación de relax, moda y paisaje europeo. Entre el mar, los detalles de lujo y el estilo natural que suele mostrar en redes, Evangelina volvió a convertir sus vacaciones en una postal aspiracional. Su paso por Marbella dejó una serie de imágenes que mezclan intimidad familiar, descanso frente al Mediterráneo y una apuesta fashionista ideal para el verano.