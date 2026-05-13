Agustín Bernasconi decidió intervenir después de que su nombre quedara ligado a la separación de Wanda Nara y Martín Migueles. El actor y cantante fue señalado en SQP como el supuesto nuevo hombre cercano a la empresaria, pero salió a desmentirlo con firmeza desde sus redes.

La versión tomó fuerza cuando Yanina Latorre contó el dato que le había llegado sobre Wanda Nara. “Hoy a la tarde cuando estaba yendo para la radio me llamó alguien que aclaro que no está en Uruguay, no es amiga de Wanda, pero alguien con la que puede llegar a ser de un entorno cercano y me dijo: 'Nuestra chica ya tiene chongo'”, relató. Luego, la frase 'Nuestra chica ya tiene chongo' quedó instalada como el punto de partida del rumor.

La conductora explicó que al principio quedó sorprendida por la información. “Yo me quedé fría”, dijo, antes de sumar más pistas: “A la persona la conozco. Una vez en mi vida viajé con esa persona en un avión. Es del mundo del espectáculo. No es periodista deportivo”. Sin nombrarlo todavía, el relato ya apuntaba a alguien del ambiente artístico.

Después, Yanina Latorre agregó otro tramo de la conversación que alimentó la intriga. “Cuando le empiezo a preguntar, le digo: ¿Pero posta? Entonces me dice: 'No creo que le dure', porque este chico no viene flojo de papeles, no tiene problemas con la Justicia. Es limpio, es una persona que no tiene quilombos. No tiene hijos”. La frase 'No creo que le dure' reforzó la idea de un vínculo reciente.

El nombre de Agustín Bernasconi apareció cuando en el programa lanzaron la versión más fuerte: “Wanda se está empomando desde que está en Uruguay a Agustín Bernasconi”. Según ese relato, el supuesto acercamiento habría ocurrido durante el rodaje de la película con Wanda Nara. “Eso fue lo que le calentó a Migueles y empezaron a pelear y ella lo termina de limpiar. Parece que hay mucha escena de sexo en la película. Y en esas escenas de sexo ambos se calentaron”.

Ante la repercusión, Agustín Bernasconi publicó un descargo para despegarse de la versión. "Hola. No suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni en nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy en Uruguay grabando una película y nada más", escribió en X, aunque luego borró el mensaje.

Lejos de dejar que el rumor siguiera creciendo, el cantante volvió a responder tras ver el clip con los dichos televisivos. "¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso", remarcó. Así, Agustín Bernasconi intentó cerrar el tema y dejar en claro que su vínculo con Wanda Nara, al menos de su parte, pertenece únicamente al terreno laboral.