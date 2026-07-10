El veganismo fue parte de la vida de María Becerra durante años, hasta que su cuerpo empezó a pasarle factura en medio de una rutina cada vez más exigente. La cantante contó por qué dejó esa alimentación y reveló que la decisión estuvo atravesada por sus giras, la pérdida de peso y varios cuadros de anemia.

La artista habló del tema durante su paso por el podcast Grimey TV, en plena gira por España. Allí, mientras repasaban distintos aspectos de su vida, hizo una aclaración sobre su alimentación y corrigió el dato sobre el tiempo que había sostenido ese estilo: "Fui vegana. De los 15 a los 19 fui vegetariana y ahí me hice vegana hasta los 24".

Antes de explicar el motivo del cambio, María Becerra quiso dejar en claro que su experiencia personal no significaba una crítica contra quienes eligen no consumir productos de origen animal. "Primero quiero aclarar que se puede sostener una vida sana siendo vegano o vegetariano. Yo recontra respaldo esa alimentación y me parece espectacular", remarcó.

El problema, según explicó, apareció por la dificultad de mantener una dieta completa mientras viajaba de un país a otro por trabajo. "Con el estilo de vida que yo tengo, no lo podía llevar a cabo", reconoció, al hablar de una dinámica marcada por shows, traslados, horarios cambiantes y pocas opciones para comer bien después de cada presentación.

Para graficar lo que vivió, la cantante recordó una gira puntual en España que la afectó mucho físicamente. "De repente estamos en una gira en el norte, en Asturias, terminábamos un show a las 10 de la noche y había que salir a comer, vegano nada. Lo pasé muy mal en aquella gira, bajé mucho de peso, me dio anemia", confesó.

La situación se volvió más delicada cuando los episodios de anemia empezaron a repetirse. Lejos de tomar la decisión por impulso, la intérprete explicó que hubo una recomendación médica detrás del cambio. "Siendo vegana y vegetariana, me dio anemia muchas veces y llegó un punto en que, por este estilo de vida, el doctor me dijo: 'Si te sigue agarrando anemia, es un problema para tu salud porque puede venir algo peor después. Al menos pescado necesito que comas'. Yo me suplementaba con todo: Omega, B12... pero no alcanzaba", contó.

Así, María Becerra terminó incorporando al menos pescado a su dieta, pese a que todavía defiende el veganismo y el vegetarianismo como opciones saludables. Su confesión mostró una parte íntima de su vida fuera del escenario: la tensión entre sus convicciones, las exigencias de una carrera internacional y la necesidad de priorizar su salud.