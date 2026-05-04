La primera gran muestra de carácter de Gladys La Bomba Tucumana dentro de Gran Hermano Generación Dorada llegó en plena cena de nominados. Frente a todos, la cantante decidió apuntar contra Luana Fernández y dejó claro que la convivencia entre ambas ya no tiene vuelta atrás.

El clima se tensó cuando La Bomba Tucumana explicó por qué quería ver fuera del juego a su compañera. “Luana quiero que se vaya. No me gusta convivir con alguien que no es leal. Aunque estemos jugando, yo soy respetuosa y tengo lealtad con la gente que me siento más identificada y a esa gente me pego. Obviamente tengo mi carácter y mi forma de jugar, juego sola”, lanzó sin rodeos.

La acusación no quedó solo en una cuestión de estrategia. La participante aseguró que había vivido la situación como una traición personal dentro de la casa. “Me sentí muy traicionada porque es la primera persona con la que yo me relacioné, me sentí más atraída dentro de la casa, con el grupo con el que yo estoy jugando y yo lo que tengo es un sello acá enorme de lealtad y fidelidad. Ella me clavó un puñal por la espalda, además de ofenderme públicamente y acusarme”, sostuvo.

Luana Fernández respondió con una mezcla de ironía y defensa propia. “Hace tres días entraste. Igual debo decir, Santi, que, otra vez reitero, es un honor que dos tremendas icónicas me nombren así, como Gla y como Grace, de verdad para mí es un montón”, dijo, sin correrse del cruce que ya empezaba a subir de tono.

La Bomba Tucumana insistió en que su postura tenía un motivo concreto: “Yo voy en contra tuyo porque vos te portaste mal conmigo”. Del otro lado, Luana Fernández intentó marcar que todo formaba parte de la dinámica del reality: “Yo eso ya lo hablé y te lo aclaré. Y siento que viniste a destruir mi grupo donde yo estaba, que ya ahora no lo necesitás. Tu hijo tiene 33 años igualmente, ya lo hablamos a eso. Esto es un juego, es un reality show”.

El intercambio se volvió más personal cuando la cantante le exigió respeto y lanzó una frase durísima. “Pará, pará, sé respetuosa, ya que no lo fuiste nunca conmigo. Yo no vine acá a acostarme con nadie, capaz que vos sí”, disparó. Luana no se quedó atrás y respondió: “No lo sé, no parece”.

La distancia entre ambas terminó de quedar marcada cuando Gladys La Bomba Tucumana fue tajante: “Te equivocaste y bien feo conmigo. Con vos no podría convivir nunca, no puedo ni quiero ni deseo”. La jugadora recibió el golpe y contestó: “Está perfecto, la gente lo va a decidir. Si me tengo que ir, me voy a ir con la frente en alto, listo, perfecto, te saldrás con la tuya”.

El cierre del ida y vuelta dejó la relación completamente quebrada. “Yo, mi amor, yo tengo vida afuera, tengo trabajo”, remarcó la cantante. “Bueno, todos tenemos vida”, respondió Luana Fernández. “No, no sé vos”, retrucó La Bomba Tucumana, en una frase que terminó de sellar su primera pelea fuerte dentro del reality.