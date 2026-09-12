Una inesperada versión volvió a poner bajo la lupa la vida sentimental de Tini Stoessel y su relación con Rodrigo De Paul. La información fue revelada por Fernanda Iglesias, quien aseguró que la cantante habría protagonizado un acercamiento con otro reconocido artista durante la grabación de un videoclip.

El nombre que apareció en medio de la polémica es el de Tiago PZK, con quien Tini Stoessel compartió el lanzamiento de “El último beso” en 2022. La canción estuvo acompañada por un videoclip en el que ambos protagonizaron escenas de mucha cercanía y que, según la periodista, habría tenido un detrás de escena mucho más intenso de lo que se conoció públicamente.

La versión fue presentada por Fernanda Iglesias durante su programa de streaming en LOVE/ST, donde reconstruyó lo que supuestamente ocurrió durante aquellas jornadas de grabación. El dato tomó especial fuerza por la situación sentimental que atravesaba Tini en ese momento, ya que mantenía una relación con Rodrigo De Paul.

Según contó la periodista, el vínculo entre los dos cantantes habría excedido las necesidades propias de la producción audiovisual. “Ella estaba de novia con DePaul y se besaba con este chico, pero no para las cámaras”, afirmó Iglesias, instalando una fuerte sospecha sobre lo que habría ocurrido detrás de escena.

La panelista también hizo referencia a la cantidad de veces que tuvieron que repetir determinadas tomas del videoclip y aseguró que la cercanía entre Tini Stoessel y Tiago PZK no habría sido solamente parte de la actuación. “¿Vieron que uno dice ‘che, pero parece que se están besando en serio’? Pues sí, se besaban en serio. Y una persona que estaba ahí, que es de mi confianza y que le creo, me dijo que tuvieron que grabar 150.000 veces porque chapaban a lo loco”, relató.

A partir de esa revelación, Fernanda Iglesias cuestionó la idea de que los besos entre artistas sean necesariamente una cuestión exclusivamente profesional. “Basta de esta mentira de que los actores y los cantantes se besan de mentira”, sostuvo la periodista, en una declaración que rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

Lejos de considerar extraño el supuesto acercamiento, Iglesias explicó por qué entiende que pudo haber ocurrido algo más entre los protagonistas. “Yo los entiendo. Son dos chicos jóvenes que están buenos, que se tienen que dar un beso. Y vos decís: ‘Bueno, sí, me quedo un ratito más con este chico’”, expresó.

La versión sobre Tini Stoessel, Tiago PZK y Rodrigo De Paul reapareció ahora, varios años después de aquella grabación, y abrió una nueva discusión sobre lo que realmente sucedió durante el rodaje de “El último beso”. Por el momento, se trata de una versión difundida por Fernanda Iglesias y no existe una confirmación pública de los protagonistas sobre el supuesto affaire.