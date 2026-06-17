La salida de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano: Generación Dorada sigue generando repercusiones. Luego de abandonar voluntariamente el reality de Telefe, la artista realizó un profundo balance de su paso por el programa y sorprendió al contar cuál fue la situación que más la marcó durante el encierro.

Invitada a LAM, la cantante explicó que la experiencia le permitió descubrir aspectos inesperados de la convivencia. Según relató, el aislamiento y el contacto permanente con desconocidos transforman por completo la percepción de quienes participan. “Me di cuenta que es jodid... estar ahí”, expresó al recordar sus días en la competencia.

En ese sentido, Gladys La Bomba Tucumana profundizó sobre las dificultades del juego y señaló que convivir con personas tan distintas fue uno de los grandes desafíos. “Es difícil convivir con personas que no conocés, son todos muy diferentes. Hay gente que no es linda, no hablamos de lo físico. Digo, de energía, de alma”, aseguró.

Sin embargo, la intérprete reveló que hubo una situación puntual que la afectó especialmente. “Lo peor de todo, para mí, fue haber recibido muchos insultos, muchos, demasiados”, confesó. Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión entre los seguidores de Gran Hermano, que debatieron sobre los límites dentro del reality.

La artista también explicó por qué esos episodios le resultaron tan dolorosos. “Yo la verdad que tengo el mote o esa cosa de que soy peleadora; y soy, pero tengo límites. Yo nunca dije una mala palabra a alguien. Yo puedo discutir hasta mañana, pero de ahí a que me digan esas cosas”, sostuvo, dejando en claro su postura.

Cuando le consultaron por los conflictos dentro de la casa, el nombre de Tamara Paganini apareció rápidamente. Sin rodeos, la cantante fue contundente al señalarla como la participante con la que tuvo los mayores enfrentamientos. “Fue la que más se zarpó a nivel verbal”, afirmó.

Gladys la Bomba Tucumana a corazón abierto

Mientras tanto, la dinámica del programa continuó tras la salida de Gladys La Bomba Tucumana. La producción decidió incorporar a Alejandra Majluf, actriz y nueva participante del ciclo, quien ingresó con entusiasmo y una presentación que despertó curiosidad entre sus compañeros.

En su video de presentación, Alejandra Majluf destacó su pasión por la actuación y recordó a “La Colada”, uno de los personajes más importantes de su carrera. Además, aseguró que ve a Gran Hermano: Generación Dorada como “un laboratorio interesante”, dejando en claro que está dispuesta a vivir la experiencia al máximo y convertirse en una de las protagonistas de la temporada.