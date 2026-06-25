El dolor por la muerte de Gaspi encontró en las redes sociales una de sus expresiones más íntimas. Federico Prim, hermano mayor del creador de contenido, decidió despedirlo con un mensaje breve, pero profundamente desgarrador, después de la tragedia aérea que terminó con su vida en Brasil.

Gaspar Prim tenía 23 años y murió el 14 de junio en un accidente que conmocionó a sus seguidores y a su círculo más cercano. El joven viajaba en un helicóptero junto a Lucas Vignale, su amigo y director, cuando la aeronave impactó en el aire contra otra, provocando el fallecimiento de ambos.

En medio de ese duelo, Federico eligió compartir una publicación que expuso la dimensión del vínculo que tenía con su hermano. Sin grandes explicaciones ni detalles extensos, el posteo alcanzó para mostrar el golpe emocional que atraviesa la familia tras una pérdida repentina e irreparable.

El mensaje fue directo al corazón. “Gracias por ser el amor de mi vida, te llevaste mi alma, nanito. Te amo por siempre”, escribió Federico Prim en Instagram, dejando en claro que la partida de Gaspar Prim no solo dejó tristeza, sino también una ausencia imposible de dimensionar.

La frase tuvo un fuerte impacto entre quienes seguían a Gaspi y conocían su historia a través de las redes. El apodo cariñoso, la referencia al amor de su vida y la idea de que se llevó su alma marcaron una despedida cargada de intimidad, lejos de cualquier formalidad.

La muerte de Gaspar Prim también golpeó a una comunidad que lo acompañaba desde su trabajo como creador de contenido. Para muchos seguidores, el mensaje de su hermano terminó de poner en palabras una tristeza que venía creciendo desde que se conoció la noticia del accidente.

El fallecimiento de Lucas Vignale, quien viajaba con él, sumó todavía más dolor al episodio. Ambos compartían proyectos, amistad y una cercanía que hizo que la tragedia se viviera con enorme conmoción entre familiares, amigos y quienes seguían su camino profesional.

Así, la despedida de Federico Prim quedó como una de las postales más sensibles tras la muerte de Gaspi. En pocas palabras, su hermano resumió el amor, el vacío y el impacto de una pérdida que dejó a toda una familia atravesada por la tristeza.