La presencia de Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a dar de qué hablar luego de protagonizar una escena inesperada junto a Zunino, uno de los participantes más observados del reality de Telefe. En medio de una charla relajada, la cantante sorprendió al avanzar con un beso que rápidamente se volvió viral.

Todo ocurrió mientras compartían un momento junto a Zilli, Emanuel, Danelik y otros jugadores de la casa. La artista se acercó inicialmente para darle un beso en la mejilla a Zunino, pero el participante reaccionó moviendo el rostro y dejando sus labios muy cerca de los de ella, generando tensión entre ambos.

Lejos de frenar la situación, Gladys La Bomba Tucumana tomó la iniciativa, lo agarró de la cara y le dio un pico frente a todos. La escena despertó gritos, risas y comentarios dentro de la casa, aunque afuera el momento abrió un intenso debate en redes sociales entre quienes apoyaron a la cantante y quienes cuestionaron la diferencia de edad entre ambos.

“Sos grande para él” y “Qué pena ver a una mujer madura intentando sostener la juventud”, fueron algunos de los mensajes críticos que aparecieron en X e Instagram tras la difusión del video. Sin embargo, también hubo usuarios que defendieron a la artista y celebraron que se permita volver a disfrutar después del duro momento personal que atravesó.

Hace apenas unos días, Gladys La Bomba Tucumana había emocionado a todos en el reality al hablar sobre la muerte de Luciano Ojeda, su pareja, quien falleció en 2025 luego de luchar contra el cáncer. Durante una charla con Santiago del Moro, la cantante se quebró al recordar la relación que vivió con él.

“Me enamoré a los 57 años de verdad. Conocí el amor puro y sincero”, expresó entre lágrimas la referente de la movida tropical. Además, remarcó que acompañó a Luciano Ojeda durante toda su enfermedad y que decidió ingresar al programa para intentar reconstruirse emocionalmente tras la pérdida.

La bomba tucumana a los besos en Gran Hermano

La artista también explicó que siente que su pareja habría querido verla feliz nuevamente. “Mi amor querría que yo viva, que juegue, que me enamore y que siga dando alegría y música”, sostuvo en uno de los relatos más conmovedores que dejó esta edición de Gran Hermano.

Mientras tanto, el inesperado acercamiento entre Gladys La Bomba Tucumana y Zunino ya se convirtió en uno de los momentos más comentados del reality. Entre polémicas, memes y opiniones divididas, la cantante volvió a demostrar que sabe cómo captar toda la atención dentro y fuera de la casa.