El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 fue una verdadera fiesta y no solo dentro del campo de juego. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó la defensa del título con una contundente victoria por 3 a 0 frente a Argelia, despertando la ilusión de millones de hinchas. Como suele ocurrir en las grandes citas futboleras, numerosas celebridades se sumaron al fervor por la Albiceleste.

La gran figura de la noche fue Lionel Messi, quien tuvo una actuación histórica. El capitán argentino marcó los tres tantos del encuentro y alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 16 conquistas. Una vez más, el rosarino dejó su huella en una competencia que parece escrita a su medida.

En las tribunas del Arrowhead Stadium de Kansas City hubo una importante presencia de famosos argentinos que viajaron especialmente para vivir el partido. Entre ellos se destacó Mauricio Macri, quien siguió atentamente cada jugada junto a Fátima Florez, una de las personalidades más fotografiadas de la jornada.

Los famosos a full con la Selección

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También dijeron presente Marcelo Tinelli y su hija Mica Tinelli, quienes compartieron imágenes del encuentro desde el estadio. A ellos se sumaron Agustín "Cachete" Sierra, Marta Fort, y la actriz Ángela Torres, que disfrutó del triunfo acompañada por su novio Marcos Giles.

Otra de las parejas que llamó la atención fue la integrada por Eva Bargiela y Gianluca Simeone, quienes asistieron junto a su hijo Faustino. Las postales familiares y los festejos tras cada gol de Lionel Messi rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, reflejando el clima de alegría entre los argentinos presentes en Estados Unidos.

Mientras tanto, muchos otros famosos siguieron el partido desde sus hogares. Con camisetas, banderas y picadas preparadas para la ocasión, las redes se llenaron de imágenes de celebridades alentando a la Scaloneta desde distintos rincones del país.

Los famosos a full con la Selección

Entre quienes compartieron publicaciones estuvieron El Polaco, Barby Silenzi, Gladys La Bomba Tucumana, Tyago Griffo, Luciana Salazar, Eugenia Tobal y Rocío Marengo, que mostraron cómo vivieron cada minuto del encuentro.

La lista de figuras también incluyó a Emilia Mernes, Floppy Tesouro y L-Gante, quienes celebraron el gran arranque de la Selección Argentina. Con el sueño de un nuevo título mundial en marcha, la pasión por la camiseta volvió a unir a famosos y fanáticos bajo un mismo grito: Argentina campeón.

Los famosos a full con la Selección

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