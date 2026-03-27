Un llamado que prometía ventaja terminó convirtiéndose en una escena imposible de ignorar. Brian Sarmiento protagonizó uno de los momentos más insólitos de Gran Hermano y su reacción quedó registrada en vivo. Todo ocurrió en medio de una dinámica clave del juego. En ese contexto, desde la conducción se había anunciado: “Quien atienda el teléfono deberá elegir a 10 jugadores para impedirles que vayan a la fiesta del sábado y después se enterará que él o ella tampoco podrá asistir”.

Cuando el teléfono finalmente sonó, varios participantes reaccionaron al instante, pero nadie imaginó cómo iba a aparecer Brian Sarmiento. El jugador salió corriendo desde el baño y atendió sin preocuparse por nada más, en una escena que rápidamente se volvió viral.

Desde el estudio, las reacciones no tardaron en llegar. Entre risas y sorpresa, los panelistas comentaron el momento con frases como: “¡Lo amo!”, “hizo la gran Furia”, “volvé al baño” y “salió eyectado”.

El conductor también sumó su mirada sobre lo ocurrido y describió la secuencia con detalle: “¿Tenemos telebeam de esto? Fue un rayo. El tipo estaba en el inodoro y Danelik no escucha el teléfono porque estaba con el secador de pelo y salió eyectado del inodoro“.

A esa descripción se sumaron otros comentarios desde el panel. En ese marco, señalaron: “Sin subirse el pantalón ni higienizarse” y “Ni lo pensó”, marcando lo improvisado de la situación. Con el teléfono en la mano y el beneficio ya asegurado, Brian Sarmiento comenzó a tomar decisiones dentro del juego. Uno a uno fue nombrando a los compañeros que se quedarían sin fiesta, lo que generó incomodidad en varios participantes.

Entre las reacciones dentro de la casa, una frase encendió la polémica. Desde el grupo, se escuchó: “Que se puede esperar de un pobre con poder”, en referencia a la actitud del jugador tras su elección.

Sin embargo, el giro final cambió completamente el escenario. Cuando parecía que todo estaba definido, desde la conducción interrumpieron con una advertencia: “Esperen que no terminó. Ahora voy a gritar yo”. Fue entonces cuando se confirmó la letra chica de la dinámica. Tras leer nuevamente la consigna completa, el conductor cerró con la noticia que nadie esperaba: “Brian, tampoco vas a la fiesta”.

El desenlace provocó risas dentro de la casa y terminó de convertir la escena en uno de los momentos más comentados del día. Entre lo inesperado, lo desopilante y el golpe final, Brian Sarmiento quedó en el centro de una situación que ya circula como uno de los videos más virales del reality.