La polémica alrededor de Brian Sarmiento sumó un nuevo capítulo en medio de su participación en Gran Hermano Generación Dorada. En los últimos días se conoció que el ex futbolista recibió un embargo judicial por una importante deuda alimentaria, lo que reavivó conflictos del pasado.

El reclamo fue iniciado por su expareja Jazmín Tessie Poza, quien exige el pago de 22 meses de cuota alimentaria por la hija que tienen en común. La cifra asciende a un millón y medio de pesos y generó un fuerte revuelo mediático.

Sin embargo, la situación escaló aún más cuando otra ex pareja de Brian Sarmiento, Diana, madre de sus dos hijas mayores, decidió hablar públicamente. En una entrevista, la mujer relató la ausencia del ex jugador en la vida de las niñas.

“Él al principio era muy atento y cuando me separé fue, gradualmente, separándose, desvinculándose de las niñas y de mí. Dejó de pasar la pensión hace muchísimos años y ahora hay contacto cero, no sabemos nada de él”, expresó Diana.

Además, describió las dificultades de criar sola a sus hijas: “Fue muy difícil porque ya es duro cuidar a una hija, dos al final es muy difícil. He podido sobrevivir yo sin tener que rogarle cada año que me mande dinero”.

En ese contexto, la mujer reveló el pedido más delicado: que sus hijas puedan cambiar su apellido y ser adoptadas por su actual pareja. “Lo que ellas desean de verdad con el corazón es que mi pareja actual pueda adoptarlas. Su padre es Alan pero que pueda serlo legalmente sería increíble”, sostuvo.

Según contó, Brian Sarmiento se opondría a esta posibilidad. “Es muy egoísta y posesivo en ese sentido. ‘Son mis hijas, es mi apellido’. Pero no se ha interesado ni ocupado de ellas”, afirmó con contundencia.

Mientras tanto, dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, el ex futbolista también quedó en el centro de la polémica por actitudes que generaron incomodidad y críticas en redes sociales, sumando tensión a un presente cargado de conflictos personales y mediáticos.