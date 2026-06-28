La historia de Brian Sarmiento y Danelik dejó de ser solo un romance nacido dentro de un reality. A tres meses de haber iniciado su vínculo en Gran Hermano Generación Dorada, la pareja decidió dar un paso mucho más fuerte y apostó por la convivencia. La noticia sorprendió a sus seguidores, que acompañaron desde el comienzo esta relación.

El nuevo capítulo llegó lejos de las cámaras de la casa, pero con la misma intensidad que mostró la pareja durante el programa. Después de varias semanas juntos en el afuera, Danelik contó que ya no quieren separarse ni un día y que encontraron el lugar donde empezarán esta etapa compartida.

La influencer fue la primera en comunicar la decisión en redes sociales, con un mensaje cargado de emoción. "¡Hoy nos mudamos con Brian! La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamoré, dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él", escribió, dejando en claro que el romance la tomó por sorpresa.

Lejos de mostrarse cautelosa, Danelik también abrió su corazón al explicar cómo vive la relación fuera del reality. "Y aquí en el afuera amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho", expresó, reflejando el momento de plenitud que atraviesa junto al exfutbolista.

La confirmación no quedó solamente en palabras. Desde Instagram, la joven mostró las primeras imágenes del departamento que alquiló con Brian Sarmiento, todavía con muebles y pertenencias por acomodar. Junto al video, resumió la emoción del momento con una frase que rápidamente celebraron sus fanáticos: "Comenzó la aventura Branelik".

El recorrido por el nuevo hogar mostró a la pareja instalada en un espacio que marca el inicio de una etapa distinta. Entre cajas, ambientes por ordenar y mucha ilusión, ambos remarcaron la importancia de este comienzo. "Al fin conseguimos un alquiler, este es nuestro primer paso", dijeron durante la grabación.

Para quienes los siguieron desde Gran Hermano, la mudanza representa una señal clara de que el vínculo logró sostenerse fuera del encierro. Lo que empezó como una conexión dentro del juego ahora se transforma en una apuesta cotidiana, con rutinas, convivencia y proyectos compartidos.

Brian Sarmiento también se mostró entusiasmado con la decisión y acompañó el anuncio con una frase simple, pero significativa. "Por ahora estamos acá, la verdad es que yo estoy contento", aseguró. Así, Brian Sarmiento y Danelik confirmaron que su historia sigue creciendo y que el romance que nació en televisión ya tiene su primer hogar.