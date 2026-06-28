La intimidad de la casa donde se aloja el equipo de Luzu TV en Miami quedó rota por una escena que Nico Occhiato no dejó pasar. El conductor denunció que una periodista ingresó sin autorización al domicilio y expuso públicamente su enojo por una situación que calificó como un límite cruzado.

El momento que más indignación le generó tuvo que ver con la forma en que se habría descubierto la presencia de la comunicadora dentro de la vivienda. “Esto ya pasa cualquier límite. Momi bajó por la escalera de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta periodista de Primicias Ya”, escribió Occhiato en su descargo.

A partir de esa escena, el conductor aseguró que fue a reclamarle por lo ocurrido y que la situación cambió de inmediato cuando ella empezó a registrar el intercambio con su teléfono. “Se metió sin la autorización de ninguno de nosotros, ahí fui a decirle que era una desubicada y automáticamente me empezó a filmar, buscando una reacción para escracharnos”, sostuvo.

El episodio no terminó ahí. Según contó Nico Occhiato, la tensión aumentó cuando apareció otra persona que acompañaba a la periodista y que, siempre de acuerdo con su versión, reaccionó de manera agresiva. “Después se bajó otro tipo de un auto que estaba con ella y se puso bastante violento, diciéndonos que la habíamos tratado de ladrona, cuando jamás le dijimos eso”, relató.

En las imágenes que circularon del cruce, el conductor intentó despegarse de esa acusación y aclarar qué era lo que realmente le molestaba. “Yo no creo que ustedes sean ladrones, ni tampoco se los dije”, se lo escucha decir durante el intercambio, mientras buscaba explicar que el reclamo apuntaba al ingreso sin permiso al lugar donde estaban viviendo.

Para el dueño de Luzu TV, la situación terminó de volverse absurda cuando la periodista planteó la posibilidad de llamar a la policía. “Y, para completar el delirio, ella quería llamar a la policía. La verdad, ya no entiendo más nada”, expresó, dejando en claro su desconcierto por el desenlace de un episodio que ya había escalado demasiado.

La denuncia de Nico Occhiato abrió un fuerte debate sobre los límites entre la cobertura periodística y la privacidad de las figuras públicas. Más allá de las versiones sobre cómo se produjo el ingreso, el conductor dejó instalada su postura: para él, no se trató de una nota incómoda, sino de una invasión directa al espacio privado del equipo.