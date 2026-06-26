La condena contra Santiago Martínez no le devolvió la calma a Emily Ceco. La exparticipante de Love is Blind volvió a hablar públicamente y dejó al descubierto que, pese al fallo judicial, el hostigamiento no se detuvo: según denunció, las amenazas continúan incluso desde la cárcel.

El caso tomó una nueva dimensión porque la joven esperaba que la sentencia marcara un límite definitivo. En marzo de este año, Santiago Martínez recibió una condena de 15 años de prisión por intento de femicidio, pero para ella ese avance judicial no alcanzó para cortar el miedo cotidiano ni las situaciones de violencia que asegura seguir atravesando.

Durante una entrevista en Desayuno americano, Emily Ceco explicó que su expectativa era poder “seguir con su vida” una vez que la Justicia dictara la pena. Sin embargo, describió un escenario muy distinto al que imaginaba: “Pensé que una vez que estuviera con la condena él iba a estar tranquilo, no me iba a molestar y yo iba a poder seguir con mi vida. Pero pareciera que no, la violencia sigue siendo constante”.

La denuncia no apunta solo a mensajes aislados. La exparticipante del reality de Netflix remarcó que, aun con Santiago Martínez detenido, el acoso habría encontrado otras formas de sostenerse. En ese sentido, señaló la existencia de cuentas en redes sociales que, según contó, son utilizadas para atacarla y también para apuntar contra otras mujeres vinculadas al caso.

Con visible preocupación, Emily expuso que en una cuenta que atribuye al entorno del condenado. “Hay un perfil falso de Instagram, creo que es Todos por Santi, donde nos insultan a nosotras, donde nos agravian a nosotras”, relató, al explicar que las agresiones no estarían dirigidas únicamente contra ella, sino también contra otras exparejas que denunciaron haber atravesado situaciones similares.

El impacto se amplía porque Emily Ceco sostuvo que esas mujeres también quedaron expuestas después del juicio. “Cuando salí del juicio y se supo la condena, dije que se había hecho justicia también por ellas. La familia también salió a agredirlas. La madre le mandó mensajes por WhatsApp a esas chicas”, contó, al describir una trama de intimidación que, según su testimonio, excede el vínculo directo con Martínez.

Lejos de sentir que el proceso judicial cerró una etapa, la joven dejó en claro que todavía convive con las consecuencias de lo ocurrido. Su relato volvió a instalar el temor por el alcance de la violencia de género cuando el agresor ya está preso, pero el hostigamiento, las redes y el entorno mantienen abierta una herida que la condena no logró terminar.