Grecia Colmenares quedó atravesada por una experiencia que, según ella misma reconoció, nunca había vivido. Desde Valencia, Venezuela, la actriz contó cómo fueron los minutos de terror durante los terremotos que sacudieron al país y dejaron una fuerte conmoción en distintas regiones.

El relato de Grecia Colmenares apareció en medio de un panorama cargado de angustia. Mientras se conocían imágenes de destrozos, derrumbes y familias desesperadas, ella permaneció varias horas sin poder comunicarse con sus seres queridos por los cortes de luz y telecomunicaciones que afectaron a la ciudad.

Los posteos que compartió Grecia Colmenares.

La ex participante de Gran Hermano Generación Dorada describió el momento con crudeza. “El movimiento fue muy, muy fuerte, no paraba, en mi vida viví algo parecido. Fue un movimiento y un sonido de la tierra indescriptible”, expresó, al intentar poner en palabras la intensidad del sismo.

El miedo no terminó cuando dejó de temblar. En su edificio, le recomendaron evacuar de inmediato, sobre todo porque vive en un piso alto. Sin embargo, Grecia Colmenares tomó otra decisión en medio de la incertidumbre y optó por permanecer dentro de su departamento.

Los posteos que compartió Grecia Colmenares.

La actriz explicó que bajar por las escaleras también le generaba temor, especialmente ante la posibilidad de una réplica. “Preferí no bajar, traté de mantener la calma”, contó, al recordar esos minutos en los que tuvo que resolver qué hacer sin demasiada información y con los servicios interrumpidos.

Un dato que le dio algo de tranquilidad fue la información sobre la estructura del edificio. Según le habían transmitido a su familia, la construcción contaría con “características antisismo”, algo que ayudó a que el inmueble resistiera pese a la fuerza del movimiento.

De todos modos, el temblor dejó señales visibles. Grecia Colmenares contó que aparecieron algunas grietas, aunque aclaró que la situación en su edificio no llegó al nivel de destrucción que se vio en otras zonas más golpeadas del país. “No fue nada grave como lo que vimos en otros lugares donde directamente se derrumbó todo”, explicó.

Su testimonio reflejó una mezcla de alivio, temor y tristeza por lo ocurrido en Venezuela. Después de pasar horas incomunicada y de vivir un episodio que calificó como indescriptible, Grecia Colmenares logró llevar tranquilidad sobre su estado, aunque dejó claro que el impacto emocional de la tragedia todavía sigue muy presente.