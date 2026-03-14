La disputa judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado volvió a escalar en las últimas horas luego de conocerse un fallo que no favoreció a la modelo. El conflicto, que desde hace años gira en torno a la manutención de Matilda, volvió a instalarse en el centro de la escena mediática y generó nuevas declaraciones de las partes involucradas.

La polémica se encendió después de que Mariana Gallego, abogada de Martín Redrado, hablara públicamente sobre la resolución judicial durante su participación en el programa SQP. Sus comentarios sobre el alcance del fallo y el convenio previo provocaron una rápida reacción por parte de Luciana Salazar, quien decidió responder a través de sus redes sociales.

Visiblemente molesta, Luciana Salazar compartió un mensaje en el que cuestionó la decisión del juez y manifestó su desconcierto por cómo se habría llegado a esa resolución. “Esto es gravísimo. Al juez nunca le fue pedido esto por escrito… ¿De qué manera se lo habrán pedido?”, escribió la modelo, dejando en claro su malestar.

En ese mismo mensaje, la mediática también expresó sus dudas sobre la fundamentación del fallo. “Si ya nos resultaba raro que un juez resuelva sobre el contenido en contra de una menor (con un fallo de cámara de solo firma y no contenido)”, agregó Luciana Salazar, sugiriendo que el proceso judicial tuvo aspectos poco claros.

Mientras el tema crecía en redes y en los medios, el abogado de la modelo, Yamil Castro Bianchi, salió a respaldar públicamente su postura. A través de su cuenta de Instagram, el letrado explicó que tomarán medidas formales para cuestionar la actuación judicial y adelantó cuál será el próximo paso en la estrategia legal.

“Esto que pasó es gravísimo. Como abogado de Luciana Salazar, el lunes presento denuncia en Consejo de la Magistratura. Nunca estuvo planteado en el expediente, ni fue materia de discusión la ‘duración’ del convenio (por NINGUNA de las partes)”, escribió Yamil Castro Bianchi, apuntando directamente contra el procedimiento.

El abogado también insistió en que la cuestión que motivó el fallo no había sido parte del debate judicial previo. “Nunca estuvo planteado en el expediente, ni fue materia de discusión la ‘duración’ del convenio”, reiteró el representante legal, reforzando la idea de que la resolución sorprendió incluso a la propia defensa.

Con esta nueva presentación ante el Consejo de la Magistratura, Luciana Salazar busca que se revise la actuación del magistrado y se investiguen los fundamentos del fallo. Mientras tanto, el enfrentamiento con Martín Redrado continúa sumando capítulos y mantiene en vilo a la opinión pública.