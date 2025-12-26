Lo que parecía un intercambio más en redes terminó escalando hasta convertirse en uno de los cruces más agresivos entre Yanina Latorre y Luciana Salazar. Con una rivalidad que lleva años acumulando capítulos, ambas volvieron a enfrentarse en X y, esta vez, el ida y vuelta dejó insultos, acusaciones y un clima de confrontación que volvió a exponer el nivel de tensión entre ellas.

Todo comenzó cuando se mencionó una publicación vinculada a una foto de Luciana Salazar y su hija, a la que supuestamente se le había agregado un texto que luego resultó ser un montaje. A partir de allí, las réplicas y las correcciones en redes hicieron su trabajo y el episodio se viralizó, generando nuevas fricciones. Desde ese punto, el conflicto tomó velocidad y el foco se trasladó directamente a Yanina.

Luli Pop no tardó en reaccionar y fue la primera en apuntar con dureza. Retuiteó el contenido que explicaba el montaje y disparó sin filtros: “No solo se comió una Fake ‘la vocera’ sino que sigue violando la cautelar que tiene con Matilda (delito penal). ¿Se dan cuenta por qué defiende a Redri? Los dos vulneran los derechos de los menores, se juntaron el hambre y las ganas de comer. La ‘hostigadora de menores”’. Sus palabras encendieron aún más el ambiente.

La respuesta de Yanina llegó con la misma intensidad y un tono todavía más agresivo. En su primera reacción, fue directa, hiriente y explícita: “¿Sos siempre así de pelotuda o solo después de Navidad? ESTOY HABLANDO DE VOS INMUNDA, LA QUE SUBE FOTOS SOS VOS TE DA? ¿O solo usás la cabeza para inyectarte? Me tenés los huevos al plato”. El posteo marcó el rumbo del resto del cruce.

Lejos de frenar, Yanina redobló la apuesta y volvió a escribir, esta vez apuntando a la vida personal y laboral de Luciana. “NO SOY COMO VOS NO SOY VOCERA DE NADIE TRABAJO Y MUCHO, vos de qué vivís? QUIÉN CARAJO SOS PARA CALLARME? SI SUBÍS FOTOS BANCATE LA OPINION ME CAUSAS MUCHA LÁSTIMA, como exponés a tu propia hija. Das vuelta todo. Compadezco a Redrado. SOS INSOPORTABLE. BUSCATE UN LABURITO Y SE TE VAN LAS GANAS DE JODER”, lanzó.

El intercambio volvió a traer al centro de la escena viejos conflictos: la pelea judicial, los reclamos de Luciana, las entrevistas, los cruces mediáticos y las acusaciones cruzadas que se repiten desde hace tiempo. Cada frase pareció reabrir heridas que nunca terminaron de cerrarse y el tono, lejos de bajar, terminó por endurecerse todavía más.

Así, el episodio sumó un nuevo capítulo a una disputa que parece no tener descanso. Entre insultos, descalificaciones y exposiciones públicas, quedó claro que la relación entre Yanina Latorre y Luciana Salazar está más tensa que nunca. Y, como suele ocurrir en estos casos, las redes volvieron a convertirse en el escenario donde todo se amplifica, se multiplica y deja la sensación de que la pelea todavía está lejos de terminar.