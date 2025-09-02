Luciana Salazar reveló cómo Martín Redrado influyó en la decisión de rechazar un trabajo importante

Luciana Salazar sorprendió al contar públicamente que decidió rechazar una propuesta laboral muy significativa en su carrera, y explicó que su determinación está directamente relacionada con la batalla judicial que mantiene con Martín Redrado por los derechos de su hija Matilda. La modelo aseguró que la influencia de su expareja en este proceso la llevó a tomar una postura firme y, a la vez, dolorosa.

Según reveló a través de un comunicado en sus redes sociales, Luciana Salazar había sido convocada para conducir un programa político en un canal de aire. Ella misma reconoció que, en otro momento, hubiera aceptado con entusiasmo, ya que la política es una de sus grandes pasiones. Sin embargo, aclaró que no puede desligar su presente personal del profesional en este contexto tan delicado.

En su mensaje, la mediática explicó que desde que inició el reclamo judicial contra Martín Redrado por la cuota alimentaria de Matilda, decidió no hablar públicamente de política. Aseguró que no renunció al interés ni a los debates en privado, pero que entiende que cualquier aparición en un rol político podría tener un efecto negativo en su causa.

Para Salazar, el mayor problema radica en la politización de la justicia argentina. En sus palabras, cualquier paso en falso frente a la opinión pública podría ser usado en su contra, complicando aún más el proceso legal que lleva adelante para garantizar los derechos de su hija. Enfatizó que no se trata solo de un enfrentamiento personal con su ex, sino de un sistema judicial que considera lento y permeable a intereses externos.

En otra parte de su descargo, Luciana Salazar fue más allá y denunció que un ministro en funciones estaría favoreciendo a Martín Redrado en este conflicto. Aunque no mencionó nombres, lanzó un fuerte cuestionamiento a la prensa por no difundir esta información, que de confirmarse demostraría, según ella, un accionar sin ética ni moral.

La bronca de la modelo se reflejó con fuerza en sus palabras: dijo sentirse indignada e impotente frente a la situación que arrastra desde hace cuatro años, un tiempo que calificó como “violento e inexplicable” para ella y, sobre todo, para Matilda.

El tema también fue abordado en el programa Sálvese Quien Pueda, donde Luciana Salazar habló cara a cara sobre las discusiones con Martín Redrado. Allí expuso detalles sobre embargos, acuerdos incumplidos y la intervención de la justicia de familia, dejando en claro que el conflicto aún está lejos de resolverse.

De esta manera, la decisión de rechazar un proyecto televisivo de peso quedó atravesada por la influencia de un enfrentamiento que excede lo privado y que, según Luciana Salazar, muestra cómo la política, la justicia y los vínculos personales terminan enredados en una trama difícil de desarmar.