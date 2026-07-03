La muerte de Ernestina Pais a los 54 años provocó una enorme conmoción en el mundo del espectáculo. La conductora falleció luego de un trágico accidente automovilístico en San Isidro, cuando su vehículo fue impactado por un tren al cruzar las vías. Desde entonces, colegas, amigos y figuras de la televisión expresaron públicamente su dolor por la inesperada noticia.

En medio de ese clima de tristeza, comenzó a circular en redes sociales un video realizado con inteligencia artificial que recreó un supuesto encuentro entre Ernestina Pais y Jorge Guinzburg, quien murió en 2008. El material fue creado por un influencer y rápidamente se volvió viral por el impacto emocional que generó entre los usuarios.

La escena mostraba a ambos dentro del estudio de “Mañanas informales”, el recordado ciclo que compartieron durante años en la pantalla de El Trece. Allí se podía ver a la conductora acercándose al clásico escritorio del programa mientras mantenía una conversación ficticia con el histórico conductor.

“Ese bigote está igual a como lo recordaba”, decía la versión creada con IA de Ernestina Pais, mientras que el personaje de Jorge Guinzburg respondía: “¿Qué haces acá tan temprano?”. Luego, el video cerraba con un abrazo entre ambos y una frase que emocionó a miles de personas en redes sociales.

Aunque muchos usuarios destacaron el homenaje y aseguraron haberse conmovido con las imágenes, no todos reaccionaron de la misma manera. Quien dejó en claro su incomodidad fue Malena Guinzburg, hija del conductor, quien habló sobre el tema en una entrevista para el programa “LAM”, emitido por América TV.

“A mí me costó un huev.. ver ese video. Me lo mandó todo el mundo. Gente diciéndome ‘mirá qué hermoso’. Supongo que lo hicieron con la mejor”, expresó la humorista, visiblemente movilizada por la repercusión que tuvo el contenido generado con inteligencia artificial.

Además, Malena Guinzburg explicó por qué le resultó tan fuerte encontrarse con esas imágenes de su padre recreadas digitalmente: “Es muy impresionante porque se ve muy real, qué se yo. Verlo a mi viejo hacer algo que no hizo a mí me cuesta mucho”, reconoció con sinceridad.

Finalmente, la comediante se mostró crítica respecto al avance de este tipo de herramientas tecnológicas aplicadas a personas fallecidas. “No sé si me copa esta nueva tecnología que te permite hacer hablar a muertos, realmente es muy personal”, sostuvo. Y cerró revelando que, pese a la emoción que despertó en muchos usuarios, el video le generó una sensación completamente distinta.