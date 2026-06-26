La crisis interna de Blender dejó de ser un reclamo puertas adentro y pasó a convertirse en una fractura pública. Tomás Rebord salió a hablar desde Estados Unidos y apuntó contra el canal después de que los despidos masivos alcanzaran a todo el equipo de Hay algo ahí.

El conductor, que se encuentra cubriendo el Mundial, eligió un video en redes para exponer su bronca y marcar distancia de la decisión empresarial. Allí fue directo: "Ayer, Blender decidió despedir a todo mi equipo de trabajo, a toda mi producción. Durante todo el día intenté comunicarme con las autoridades del canal tratando de tener algún tipo de explicación o establecer algún tipo de negociación, y no recibí respuesta; ni siquiera me atendieron. A mí no me queda otra que interpretar esto como un superataque a mi persona, al programa y a los compañeros".

La reacción llegó después de una noche de máxima tensión en la señal, cuando Fio Sargenti frenó al aire Último aviso para denunciar despidos en medio de un reclamo salarial y la transmisión se cortó abruptamente. Desde entonces, el conflicto escaló y dejó a varias figuras del canal obligadas a fijar posición.

En ese marco, Tomás Rebord dejó en claro que no piensa despegarse de quienes trabajaban con él. "Todos los medios pueden tener una negociación salarial que se complica un poco, pero esto es otra cosa. No voy a dejar a ninguno de mis compañeros tirados. Lo único que voy a decir públicamente es que no se negocia sobre la dignidad de las personas", sostuvo, visiblemente afectado por la situación.

Para asistir a los trabajadores desvinculados, el conductor anunció el relanzamiento de hagov.ar, una plataforma de suscripción comunitaria que ya había usado en otros proyectos. "El objetivo es bancar la parada principalmente de los compañeros que se están quedando ahora sin laburo, aunque sea para darles un poco de margen hasta que, esperemos, se aclare esta situación", explicó.

La incertidumbre también golpea de lleno al futuro de Hay algo ahí. Tomás Rebord admitió: "No terminamos de entender si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, si la decisión es levantar todo el programa o si la decisión es levantar el medio y hacer otra cosa". Y reforzó el peso de los despedidos dentro del ciclo: "Las personas que hacen Hay algo ahí son miembros constitutivos de la esencia del programa. No hay programa sin ellos".

Mientras los trabajadores reclaman la reincorporación inmediata, Blender respondió con un comunicado en el que responsabilizó a "un grupo reducido de personas" por "conductas incompatibles con los valores de la compañía". La postura empresarial no frenó el malestar: el conflicto quedó abierto, con el programa en duda y con Rebord instalado como la voz más fuerte contra los despidos.