La salud de Samuel Chiche Gelblung volvió a convertirse en tema de conversación durante las últimas semanas luego de una nueva internación que generó incertidumbre en el ambiente televisivo. Finalmente, este viernes 26 de junio se conoció una noticia alentadora: el histórico conductor recibió el alta médica tras permanecer bajo observación en el Sanatorio Mater Dei por una recaída vinculada a problemas respiratorios y fiebre.

La información fue confirmada por Guido Záffora, quien utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad sobre el estado del periodista. Además de comunicar la recuperación de Chiche Gelblung, el panelista reveló detalles importantes sobre el futuro laboral del conductor y anticipó que su regreso a la televisión está previsto para los próximos días.

Según explicó Záffora, el periodista retomará rápidamente sus compromisos profesionales en Crónica TV. “El domingo vuelve al aire en Crónica TV y hacemos nuestro pase en Hoy es Mejor”, escribió el comunicador, confirmando así la vuelta de Chiche no perdona, el ciclo que conduce desde hace tiempo y que mantiene una audiencia fiel.

El retorno de Chiche Gelblung

La reciente internación había encendido nuevamente las alarmas alrededor de la salud de Chiche Gelblung. El periodista había sido hospitalizado el pasado 17 de junio, apenas unos días después de haber recibido una primera alta médica. En aquel momento, atravesaba una recuperación compleja tras complicaciones derivadas de una cirugía cardiovascular en la que debieron colocarle stents.

Durante esos días comenzaron a circular distintas versiones sobre la gravedad del cuadro, incluso algunas señalaban que el conductor se encontraba internado en terapia intensiva. Sin embargo, Ángel de Brito salió públicamente a desmentir esa información y aclaró que el periodista estaba estable, aunque continuaba bajo estrictos controles médicos por precaución.

Semanas atrás, el propio Chiche Gelblung había hablado públicamente sobre el dramático momento que le tocó atravesar. En una entrevista, recordó el duro diagnóstico inicial que recibió y cuestionó con firmeza a uno de los profesionales que lo atendió. “El primer médico que me vio me dijo: ‘estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así”, expresó con visible indignación.

El conductor también reveló que existían diferencias entre los especialistas encargados de tratarlo. Mientras un cirujano vascular intentaba salvarle el pie afectado por la trombosis, otro profesional evaluaba la posibilidad de amputarle la pierna. “Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular y el traumatólogo”, contó el periodista al recordar la tensión de aquellos días.

A pesar de la gravedad del cuadro, Chiche Gelblung aseguró que nunca perdió la voluntad de seguir adelante. Incluso admitió que estaba dispuesto a aceptar una amputación si eso le permitía salvar su vida. Ahora, tras recibir el alta médica y con una evolución favorable, el histórico periodista ya prepara su esperado regreso a la pantalla, una noticia que llevó alivio a sus colegas y seguidores.