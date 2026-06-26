El nombre de Ekaterina Ojeda explotó mediáticamente después del episodio que protagonizó junto a Mauro Icardi en un reconocido boliche de Costanera Norte. La joven, estudiante de Diseño Industrial, quedó en el centro de la escena luego de que trascendiera que el futbolista le habría lanzado varios piropos durante una salida nocturna. A partir de ese momento, las cámaras comenzaron a buscarla y su popularidad creció rápidamente.

En medio del revuelo, apareció una figura inesperada: Wanda Nara. La empresaria y conductora habría puesto los ojos sobre Ekaterina no solo por la polémica vinculada a su ex pareja, sino también por el fuerte impacto que tuvo su imagen en redes sociales y programas de televisión. Según se conoció en las últimas horas, la mediática ya tendría pensado ofrecerle una oportunidad laboral.

Todo comenzó cuando la cuenta oficial de World Marketing Models, el nuevo proyecto de representación encabezado por Wanda Nara, empezó a seguir a la joven en Instagram. Ese movimiento llamó rápidamente la atención de los usuarios, que interpretaron el gesto como una señal clara de incorporación. La agencia ya trabaja con figuras conocidas como Maxi López, Valentino López, Julieta Poggio, Carola Sánchez Aloe y Albere.

Wanda Nara se metió en la guerra

Además del follow a Ekaterina, el perfil empresarial también comenzó a seguir a Nora Colosimo, mamá de Wanda, y a Martín Migueles, actual pareja de la empresaria. Para muchos, esto sería una estrategia previa a oficializar la bienvenida de la estudiante al staff de talentos de la marca, tal como hicieron anteriormente con otras incorporaciones.

Por ahora, Ekaterina Ojeda evitó confirmar si recibió una propuesta concreta. Sin embargo, en una entrevista con el programa LAM dejó una frase que no pasó desapercibida. Consultada sobre el conflicto entre Wanda y la actriz, respondió sin dudar: “Soy Team Wanda Nara”. Esa declaración generó aún más especulaciones sobre el posible vínculo laboral entre ambas.

La joven también se refirió al supuesto acercamiento con Mauro Icardi y buscó bajarle el tono a la situación. “Me parece fachero, pero no es mi tipo”, comentó frente a las cámaras, intentando desactivar las versiones de coqueteo. Sus palabras llegaron después de que circulara el rumor de que la China Suárez habría reaccionado con enojo al verla cerca del delantero rosarino en el sector VIP del boliche.

Wanda Nara se metió en la guerra

De acuerdo con distintas versiones televisivas, la actriz habría tenido una fuerte reacción al notar la complicidad entre Ekaterina y el futbolista. Incluso, algunos panelistas aseguraron que la discusión escaló y que existió un forcejeo en plena noche. Aunque ninguno de los protagonistas confirmó el episodio, el tema se convirtió en uno de los más comentados del espectáculo argentino.

Mientras tanto, Wanda Nara sigue avanzando con sus proyectos empresariales y parece decidida a transformar cada escándalo mediático en una oportunidad. La posible incorporación de Ekaterina Ojeda a su agencia demostraría, una vez más, la habilidad de la conductora para capitalizar los temas que dominan la conversación pública y convertirlos en nuevos negocios.