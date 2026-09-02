Nada anticipaba que el Derecho a Réplica de Charlotte Caniggia terminaría convertido en uno de sus momentos más íntimos dentro de Gran Hermano. Dos apariciones familiares derrumbaron por unos minutos su habitual coraza. Frente a la pantalla y el teléfono, la finalista no pudo contener el llanto.

Uno de los golpes emocionales llegó mediante un video que Alex Caniggia grabó desde España. Su hermano comenzó destacando todo lo que hizo para alcanzar la última instancia: “Mi corazón está siempre con vos. Te ganaste vos estar ahí donde estás ahora, en la final. Semanas y meses luchándola. Nadie te puede venir a decir nada porque vos sola te ganaste el puesto de estar en esa final”.

Más allá del resultado, el mediático le pidió que valorara la experiencia: “Aprovechá, sis, disfrutá la final. Pierdas o ganes, sis, sos una guerrera de la vida, una luchadora. Entonces disfrutá la final, sis”. Sus palabras provocaron que la participante se emocionara mientras miraba la pantalla.

El mensaje también incluyó una defensa frente a sus competidoras: “El pueblo argentino te ama, estamos con vos, ¿sí? No como otras víboras, que no se merecen ganar. Vos tenés un corazón y sos una persona única. Tenés una simpatía que traspasa la pantalla. Por eso, sis, tenés que ser la ganadora de este Gran Hermano. ¡Vamos con todo, sis! ¡Te amo! Orgulloso de vos acá el bro. ¡Dale, sis!“.

Antes de recibir esa grabación, Charlotte Caniggia había sido sorprendida por una llamada de Mariana Nannis. Apenas reconoció la voz de su madre, recurrió al humor para describir la convivencia: “Hola, mamá. Estoy acá, aguantando a las locas estas. Me están volviendo loca. Termino acá y voy a verte. ¡Vos deberías estar acá para ubicarlas!”.

Desde Marbella, Nannis intentó darle confianza para los últimos días: “Para mí, vas a ganar. Venite a Marbella, donde la vida es bella, pero siempre ganadora. Siempre hay uno más malo que vos y uno más bueno que vos. Así que tranquila, que vos vas a ganar”. La participante escuchó el consejo visiblemente conmovida.

La conversación terminó con una expresión de cariño de Mariana: “Te quiero mucho y te llevo siempre en mi corazón. Besito, mi amor”. Sin poder ocultar lo que sentía, su hija respondió: “¡Te amo, ma! Gracias por llamar”.

En la recta final del reality, Charlotte Caniggia recibió algo que ninguna estrategia podía garantizarle: el acompañamiento de su familia. Entre el aliento de Alex, los consejos de Mariana Nannis y las lágrimas que intentó contener, mostró una sensibilidad poco habitual en ella y encontró nuevas fuerzas para afrontar la definición.