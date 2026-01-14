El esperado BTS World Tour 2026 ha sido anunciado oficialmente, generando gran expectativa entre los fanáticos de la agrupación surcoreana. La gira incluirá una serie de fechas y lugares que serán revelados próximamente, mientras los seguidores esperan con ansias los detalles sobre la venta de entradas.

Uno de los puntos de mayor interés es la posible inclusión de India en el recorrido de conciertos, un mercado emergente para la música internacional que ha mostrado un creciente entusiasmo por BTS. Aunque aún no hay confirmación oficial, los rumores sobre un show en territorio indio mantienen a los seguidores atentos a las novedades.

BTS anuncia su World Tour 2026 con fechas y posibles shows en India

La información oficial sobre las fechas, sedes y la modalidad de venta de tickets se espera que se comunique en los próximos días, permitiendo a los fans organizar su asistencia y seguir de cerca las actividades de la banda durante 2026.

La gira mundial de BTS representa uno de los eventos musicales más esperados del año, consolidando la influencia global del grupo y su capacidad para reunir multitudes en distintos continentes.