La forma en que Maru Botana prueba los platos de MasterChef Celebrity se convirtió en un tema de discusión fuera de la cocina. Un video con las empanadas de mondongo de Campi alimentó las críticas y los memes, y la jurado salió a explicar su criterio. La respuesta también llegó en medio de versiones sobre su continuidad en el programa.

Varios espectadores interpretaron que la cocinera llevaba el bocado hacia la boca sin comerlo. Esa impresión generó cuestionamientos sobre cómo podía evaluar las preparaciones de los participantes. Consultada por SQP, Botana aseguró que no había seguido el revuelo de las redes: “No miro nada, estoy preocupada por MasterChef y todas mis ocupaciones. ¿Los memes? No vi nada. Yo como muy poquito, como un pajarito”.

Su defensa se centró en las porciones pequeñas que dice consumir y en su experiencia profesional. La cocinera sostuvo que no necesita comer grandes cantidades para hacer una devolución: “No necesito comer tanto, hace más de 30 años que cocino, sé cuando las cosas están ricas, bien o mal”. De ese modo, explicó su criterio frente a quienes habían cuestionado el gesto que se vio durante la presentación de Campi.

Al referirse a su incorporación como jurado estable, Maru Botana destacó el entusiasmo con el que atraviesa esta temporada del ciclo conducido por Wanda Nara: “Es la primera vez que estoy y lo estoy disfrutando muchísimo”. La conversación sobre su desempeño también convivió con una versión atribuida a Nora Colosimo sobre un posible reemplazo.

La duda sobre su futuro fue abordada por Pilar Smith, quien contó en LAM que se lo había preguntado directamente. Según relató la periodista, la respuesta de Botana confirmó su intención de continuar en el certamen: “Le pregunté si seguía en MasterChef, porque se acuerdan que Nora Colosimo dijo que estaban pensando hasta en un reemplazo. Y me respondió: ‘Obvio que sigo’”.

En esas declaraciones, Maru Botana volvió sobre el punto que había originado las críticas: cuánto necesita probar antes de decidir si un plato está bien logrado. Su explicación insistió en que sí degusta las preparaciones, aunque lo haga en cantidades pequeñas: “Pruebo lo suficiente para saber si un plato es rico o no. Tengo 40 años cocinando, es mi pasión. Amo cocinar, para mí la comida es un placer”.