La escena del rock local se prepara para una descarga de energía con la llegada de Bulldog, que se presentará el próximo 24 de abril en Mood Live en el marco de su Gira 2026.

Con una trayectoria consolidada dentro del punk rock nacional, la banda promete un show potente que repasará sus temas más emblemáticos, combinando velocidad, actitud y una conexión directa con el público. El recital se perfila como una cita imperdible para los fanáticos del género y para quienes buscan vivir una noche cargada de adrenalina.

Las puertas del venue se abrirán a las 20, mientras que el espectáculo está previsto para las 21. La propuesta invita a saltar, cantar y sumergirse en el espíritu del punk en estado puro, con una banda que se mantiene vigente y fiel a su estilo.

En cuanto a las entradas, se encuentran disponibles a través de la plataforma de Protickets, mediante el enlace en su perfil, y en la boletería de Mood Live, que funciona de miércoles a domingo de 19 a 23. La llegada de Bulldog refuerza la agenda de espectáculos en Neuquén y suma una propuesta de peso para los amantes del rock en la región.