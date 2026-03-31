El reconocido artista uruguayo Cardellino se presentará en la ciudad de Neuquén con un show que promete una noche cargada de música, energía y conexión con el público. La cita será el próximo 11 de abril a las 21:00 en Mood Live, donde ya quedan las últimas entradas disponibles.

Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma protickets o en la boletería del lugar, sujeta a disponibilidad. Desde la organización recomiendan anticiparse, ya que la demanda viene siendo alta y se espera un lleno total.

Cardellino es considerado uno de los artistas más frescos y completos de la escena musical en español. Tras varios años en Nueva York desarrollándose como productor, compositor y baterista, regresó a Uruguay para consolidar su carrera solista. Actualmente cuenta con cinco álbumes de estudio y supera las 500 millones de reproducciones en plataformas digitales, posicionándose desde 2021 entre los diez artistas uruguayos más escuchados a nivel global.

Su crecimiento se refleja también en los escenarios: desde su primera gira, logró agotar localidades en más de 200 shows en 15 países y más de 60 ciudades, incluyendo recintos emblemáticos como el Movistar Arena y el Luna Park en Buenos Aires, así como importantes salas en Europa y México.

En esta oportunidad, llega a Neuquén en el marco de la presentación de su último trabajo “Sukha”, un álbum conceptual de 14 canciones acompañado por una propuesta audiovisual, que incluye colaboraciones con artistas internacionales. Además, el músico ya se encuentra trabajando en su próximo material discográfico, previsto para lanzarse durante 2026 en plena gira mundial.

Horarios de boletería en Mood Live:

Turno mañana: martes a sábado de 10:00 a 14:00

martes a sábado de 10:00 a 14:00 Turno tarde: miércoles a domingo de 19:00 a 23:00

Con entradas en sus últimos tramos y una trayectoria en constante ascenso, el show de Cardellino en Neuquén se perfila como uno de los eventos musicales más destacados del mes en la ciudad.