Los Cafres llegarán a Neuquén el jueves 12 de noviembre de 2026 para ofrecer un recital en Mood Live, ubicado en Ministro González 40. La presentación de una de las bandas fundacionales del reggae latinoamericano comenzará a las 21, con apertura de puertas prevista para las 20.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de ProTickets y en la boletería de Mood Live. La fecha se suma a la agenda de espectáculos de noviembre en la capital neuquina y representa una oportunidad para que el público del Alto Valle disfrute de una de las agrupaciones más reconocidas del reggae argentino.

Formada en Buenos Aires en 1987, Los Cafres construyó una trayectoria de casi cuatro décadas y se convirtió en una referencia del reggae roots en español. Con Guillermo Bonetto como una de sus principales figuras, la banda editó 14 discos y consiguió reconocimientos de Oro y Platino a lo largo de su carrera.

Los Cafres y una historia que marcó al reggae en español

La historia de Los Cafres comenzó en 1987, cuando la banda realizó su primera presentación en un pub del barrio porteño de Barrio Norte. En sus primeros años, la formación tuvo distintos cambios y los recitales no eran frecuentes.

En agosto de 1989, el grupo ofreció el último espectáculo de su primera etapa. La situación económica y social que atravesaba Argentina llevó a varios de sus integrantes a buscar oportunidades en otros países y la banda interrumpió su actividad.

Sin embargo, Guillermo Bonetto mantuvo el contacto con sus antiguos compañeros y promovió el regreso del proyecto. Durante 1992, Los Cafres comenzaron a reorganizarse y en noviembre de ese año volvieron a los escenarios.

Frecuencia Cafre, el disco que abrió un camino

En 1994, Los Cafres grabaron Frecuencia Cafre, su primer álbum de estudio. El trabajo representó un punto de inflexión para el reggae argentino porque desarrolló una propuesta musical basada íntegramente en el roots reggae.

La producción también es reconocida por su lugar en la historia del género: fue el primer álbum de reggae roots en castellano del que se tiene registro a nivel mundial, según la reseña histórica difundida por la banda.

A partir de ese lanzamiento, el grupo consolidó una identidad musical que contribuyó a ampliar la presencia del reggae en español. Su discografía creció con nuevos trabajos y presentaciones en distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica.