La música de Queen volverá a sonar en Neuquén con el regreso de Queen por Master Stroke, el espectáculo tributo que se presentará este viernes 6 de noviembre en Mood Live. La propuesta promete más de dos horas de rock para revivir la energía, la magia y los grandes clásicos de una de las bandas más emblemáticas de la historia de la música.

Emanuel Caradoso estará a cargo de la interpretación vocal en el homenaje a la histórica banda británica.

Uno de los puntos destacados del show será la interpretación vocal de Emanuel Caradoso, cuya actuación fue reconocida por el propio Brian May, guitarrista de Queen. Con una puesta en escena que busca mantener la esencia del grupo británico, Master Stroke ofrece una experiencia en vivo cargada de emoción y fidelidad musical.

La función será en Mood Live, ubicado en Ministro González 40, en la ciudad de Neuquén. La apertura de puertas está prevista para las 20, mientras que la venta de entradas en puerta comenzará a las 21.

Mood Live, ubicado en Ministro González 40, recibirá una nueva presentación de Queen por Master Stroke.

La venta general ya se encuentra habilitada a través de Protickets.com.ar y también en la boletería de Mood Live. La presentación invita a los fanáticos de Queen y a los amantes del rock a reencontrarse con canciones que marcaron generaciones y siguen vigentes en los escenarios de todo el mundo.