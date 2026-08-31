El rock argentino despidió a una de las figuras que le aportaron identidad, ironía y sensibilidad durante los años ochenta. Miguel Zavaleta, fundador, cantante y principal referente de Suéter, murió a los 71 años. La noticia fue confirmada por personas de su círculo íntimo y generó un profundo pesar entre colegas y seguidores.

El músico falleció como consecuencia de un cáncer contra el que venía luchando. No trascendieron mayores precisiones sobre la enfermedad ni sobre el tratamiento que atravesó. La noticia causó todavía más impacto porque durante los últimos años había recuperado una intensa actividad artística, con nuevas presentaciones y grabaciones.

Al frente de Suéter, Miguel Zavaleta construyó un repertorio que logró permanecer vigente durante décadas. Su voz quedó asociada a canciones como “Amanece en la ruta”, “Vía México”, “Él anda diciendo” y “Extraño ser”, composiciones que convirtieron al grupo en una de las propuestas más singulares de la escena nacional.

Su recorrido había comenzado mucho antes de alcanzar la popularidad. Vinculado desde pequeño con la música por ser sobrino del pianista Enrique “Mono” Villegas, pasó del folklore al rock durante su adolescencia. A los 21 años debutó con Bubu, una formación de rock progresivo y sinfónico que combinaba sus canciones con una fuerte puesta teatral. Después viajó a Europa, vivió un tiempo en Ibiza y, al regresar a la Argentina, dejó sus estudios de Abogacía para crear Suéter en 1981.

Las separaciones y posteriores reuniones de la banda llevaron a Miguel Zavaleta a desarrollar diferentes proyectos personales. Durante esa etapa grabó dos discos solistas, uno producido por Pedro Aznar, aunque el material permaneció sin publicarse durante varios años. Recién en 2011 llegó “No lo sé, suerte quizás”, mientras continuaba colaborando con artistas como Man Ray, Los Auténticos Decadentes, Los Pericos, Bersuit Vergarabat y Mariano Mores.

Su cercanía con otros referentes también quedó reflejada en la Ray Milland Band, un proyecto que en 1985 reunió a Andrés Calamaro, Daniel Melingo y Pipo Cipolatti, con la participación de Charly García, Pedro Aznar, Gustavo Donés, Gringui Herrera y Pablo Guadalupe. La experiencia fue breve y tuvo una única presentación televisiva en “Badía y Cía.”.

En 1995 volvió a colocar a Suéter en el centro de su carrera con “Suéter 5”, producido junto a Andrés Calamaro. El disco incluyó una nueva versión de “Extraño ser” y tuvo además un fuerte contenido personal: fue dedicado a las personas seropositivas, mientras que “Desvanecidos” recordó a amigos del artista que habían muerto a causa del sida.

El último regreso del grupo ocurrió en 2023 junto a Jorge Minissale, después de 16 años de distancia. Un año más tarde apareció “La Reserva Moral de Occidente”, con nuevas versiones de sus clásicos junto a Rubén Rada, Hilda Lizarazu, Nahuel Pennisi, Marcelo Moura, Leo García y otros invitados. Esa etapa final permitió que Miguel Zavaleta se reencontrara con su obra y con nuevas generaciones antes de su muerte.