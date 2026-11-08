Callejero Fino hizo un fuerte descargo desde su prisión domiciliaria “Me equivoqué y…”

Callejero Fino reapareció en Instagram con una serie de mensajes en los que pidió disculpas y reconoció que había cometido errores. Mientras cumple prisión domiciliaria, el cantante habló de las consecuencias que atraviesa y del apoyo que recibió su familia desde que quedó detenido a fines de agosto.

Después de varias semanas de silencio, eligió el fin de semana para compartir su reflexión. “Me equivoqué y hoy me toca hacerme cargo de las consecuencias... cumpliendo a disposición de la Justicia”, escribió. La publicación puso en palabras cómo se posiciona frente a su situación actual y abrió una serie de agradecimientos a quienes lo acompañaron.

El pedido de perdón fue uno de los puntos centrales del descargo de Callejero Fino. “Sé que hice cosas que no estuvieron bien y no voy a buscar excusas... A los que decepcioné, les pido disculpas de corazón”, expresó. En ese mensaje, el músico asumió sus errores y se dirigió a las personas que sintió que había defraudado.

La detención ocurrió el 30 de agosto durante un control vehicular de rutina en Tigre. Los efectivos detectaron que circulaba en una camioneta sin patente y, al revisar el interior, encontraron un arma con la numeración suprimida y municiones. Ese hallazgo dio lugar a la intervención de la Justicia y a su detención.

Callejero Fino pasó alrededor de un mes detenido antes de que la Justicia le otorgara, a principios de octubre, la prisión domiciliaria monitoreada. Esa es la modalidad bajo la que permanece actualmente y a la que aludió al hablar de hacerse cargo de las consecuencias.

Las imágenes que compartió junto a personas importantes en su vida también tuvieron una dedicatoria: “Con mis defectos y virtudes, ustedes son los que me ayudan a no volver a ser el de antes... Por ustedes, la vida y más. No me faltan jamás. Siempre, siempre, por siempre”. El agradecimiento incluyó a quienes estuvieron cerca durante este proceso.

Entre ellos destacó a La Joaqui, J Rei y L-Gante. “Y no quiero dejar de mencionar a todos los que me hicieron la segunda y estuvieron acompañándome a mí y a mi familia. Me di cuenta de que no tengo ni amigos ni colegas, sino que tengo una hermandad”, escribió. Junto con las disculpas, dejó un reconocimiento a los vínculos que sostuvieron tanto a él como a los suyos.