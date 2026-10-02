El cantante de cumbia y RKT Callejero Fino, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, obtuvo la prisión domiciliaria con tobillera electrónica en el marco de la causa por la que permanece detenido desde el 30 de agosto.

La medida fue dispuesta mientras avanza la investigación por la portación ilegal de un arma de guerra. Sin embargo, la resolución todavía no se encuentra firme, por lo que su situación procesal podría tener nuevas modificaciones.

Alvarenga había sido detenido en Villa La Ñata, partido de Tigre, cuando circulaba en una Volkswagen Amarok sin patente. Durante el procedimiento, la Policía Bonaerense encontró una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida dentro del vehículo.

La Justicia modificó la situación procesal del músico

La resolución representa un cambio respecto de la situación que atravesaba el cantante desde fines de septiembre.

El fiscal Cosme Iribarren había solicitado que Alvarenga continuara detenido bajo prisión preventiva, al considerar que existía riesgo de fuga. Esa medida había sido dispuesta el 29 de septiembre, cuando el músico llevaba aproximadamente un mes detenido.

Ahora, la Justicia concedió la posibilidad de que continúe privado de su libertad bajo la modalidad domiciliaria y con monitoreo mediante una tobillera electrónica.

De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, también se modificó la imputación hacia la figura de portación ilegal de arma de guerra atenuada.

La prisión domiciliaria no implica el cierre de la causa ni una absolución. El proceso penal continuará mientras la Justicia determina las circunstancias en las que el arma fue encontrada y la eventual responsabilidad de Alvarenga.

El arma fue encontrada durante un control en Tigre

La causa comenzó el 30 de agosto de 2026, cuando agentes de la Policía Bonaerense detectaron una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente en la zona de Villa La Ñata.

El procedimiento se produjo en inmediaciones de Italia y la Ruta 27. Al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida, además de municiones.

Alvarenga viajaba acompañado por otro hombre, quien también fue detenido inicialmente. La investigación quedó bajo la órbita de la UFI de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren.

Desde el comienzo del expediente, uno de los puntos centrales fue determinar quién tenía la disponibilidad del arma y bajo qué circunstancias se encontraba dentro de la camioneta.

Qué declaró Callejero Fino sobre el arma

Alvarenga declaró en distintas oportunidades ante la Justicia y sostuvo que llevaba el arma debido a las amenazas que habría recibido de su exmanager Carlos Mauricio “Mauri” Fernández.

Ese antecedente tomó relevancia dentro de la investigación. En septiembre, Fernández fue detenido en un operativo realizado en un barrio cerrado de Escobar, a partir de una denuncia por amenazas contra el cantante.

La detención de Fernández constituye un expediente diferente al de la portación del arma, aunque ambos episodios quedaron vinculados por las declaraciones realizadas por el músico durante su defensa.

Un antecedente judicial que volvió a aparecer en la causa

La situación actual también volvió a poner bajo atención un episodio anterior en la vida de Alvarenga.

Cuando tenía 20 años, Callejero Fino fue condenado a seis años de prisión por un robo. Cumplió parte de esa pena en un establecimiento penitenciario y posteriormente continuó bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica. En agosto de 2023 comunicó que había terminado de cumplir aquella condena.

Ese antecedente fue mencionado durante el desarrollo de la actual investigación y forma parte del contexto procesal que rodeó las decisiones sobre su libertad.

La causa actual, de todos modos, es independiente de aquella condena anterior y todavía se encuentra en etapa de investigación.