La escena apareció después de varios días de silencio y generó un impacto inmediato. Camila Homs volvió a mostrarse en redes sociales apenas una semana después de haber sido madre y dejó a la vista un cambio físico que no pasó inadvertido. Sin grandes anuncios ni explicaciones, eligió una imagen simple que habló por sí sola.

La modelo se convirtió en mamá el 27 de enero junto a José Sosa, en un parto íntimo que marcó el inicio de una nueva etapa familiar. Desde entonces, había optado por correrse del foco público, algo poco habitual en una figura que construyó gran parte de su carrera mostrando su cuerpo y su estilo como parte de su trabajo cotidiano.

El regreso fue medido pero contundente. Frente al espejo del baño de su casa, con el pelo mojado y un look relajado, Camila Homs se mostró con una musculosa y un jogging claro que dejaron ver un abdomen muy distinto al vientre de los días previos al nacimiento. La postal sorprendió por el contraste y encendió comentarios inmediatos.

Más allá de la imagen, el gesto tuvo un peso simbólico. Camila Homs volvió a ocupar su lugar habitual en redes, ese espacio donde conviven la maternidad, la moda y la exposición de su figura. El cambio físico no fue presentado como un logro ni como una exigencia, sino como una consecuencia natural de un cuerpo que atraviesa transformaciones.

Junto a las fotos, la modelo compartió cómo transita este presente puertas adentro. “Me preguntan cómo estoy. Feliz, ocupándome de esta bebita hermosa que nos tiene muertos de amor y de sus hermanitos”, escribió, poniendo el foco en la intimidad familiar más que en la estética. La frase funcionó como un anclaje emocional frente al impacto visual.

En otra historia, dejó ver que el regreso sería paulatino. “De a poquito apareciendo por acá. Gracias por sus miles mensajes de amor”, agregó, agradeciendo el acompañamiento del público. El mensaje reforzó la idea de un equilibrio entre mostrarse y preservar tiempos propios en medio de la nueva rutina.

La reacción no tardó en multiplicarse. Likes, elogios y mensajes destacaron tanto su figura como la naturalidad con la que decidió reaparecer. Para muchos seguidores, el contraste entre el embarazo reciente y la imagen actual resultó llamativo; para otros, fue simplemente una muestra más del vínculo que Camila Homs mantiene con su cuerpo y su trabajo.

Sin buscar polémica ni instalar comparaciones, la modelo volvió a escena con una imagen que sintetiza su momento: maternidad reciente, exposición controlada y una figura que sigue siendo parte central de su identidad pública. A una semana del parto, Camila Homs dejó claro que la transformación no implica desaparición, sino una nueva forma de mostrarse.